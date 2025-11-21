「其實，台灣跟日本以前也沒這麼好！」黃暐瀚曝14年前：2關鍵轉折

國際中心／黃韻璇報導

311震災十周年時，日本交流協會曾匯集日本東北的1200位居民，手持感謝台灣的牌子，在捷運中山站出口展示，再次表達感謝台灣、喜歡台灣。（圖／翻攝自日本台灣交流協會粉專）

日本首相高市早苗「台灣有事」說引發中國強烈反彈，日本《共同社》19日報導，中國政府已向日本政府通報暫停進口日本水產品。總統賴清德昨（20）日午間貼出午餐照，是壽司還有味噌湯，有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝，照片引發廣大迴響。資深媒體人黃暐瀚就談到「其實，台灣跟日本以前也沒現在這麼好」，關鍵轉折點就是在「2011年311大地震」以及「安倍晉三上台」之後。

繼日前發布旅遊警示後，日媒報導，中國政府19日以「放射線檢驗不充分」為由，向日方通報停止水產品進口，而日本水產品兩周前，才恢復對中國出口。總統賴清德也以實際行動力挺日本，20日賴清德分享自己的午餐照說，午餐是壽司還有味噌湯，有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝。

賴清德一張照片，讓這場中日外交風暴的討論度再上升一個高度，資深媒體人黃暐瀚就談到，其實台灣跟日本以前也沒現在這麼好，是因為2011年311大地震之後，台灣捐了200億日幣（世界捐款最多國家），震驚了日本人。

黃暐瀚提到，當時日本人不理解，台灣為什麼對日本這麼關心？這麼好？更不理解為什麼日本政府要礙於「第三國」的外交壓力，從來不敢「感謝台灣」。連2012年舉辦的311地震週年追思會，都沒邀請台灣的代表上台獻花。於是日本民眾開始自發接力感謝台灣，善待台灣的觀光客，終於2012年底換首相、安倍晉三上台之後，2013年台灣的代表沈斯淳出席追思，而這年中國就缺席了。

黃暐瀚感嘆，「善，可以帶來更多的善；恨，只會讓彼此糾纏。你說台灣人對日本特別好嗎？其實也不是。2008年五月，中國汶川大地震發生之後，台灣也慷慨捐出70.5億新台幣（15.2人民幣）前去救援，這個數字比日本三一一的68.4億新台幣還要更多」。最後黃暐瀚喊出「Taiwan can Help！Taiwan is supporting！願善，帶來更多的善，別讓仇恨蔓延」。

