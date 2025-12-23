其心可誅！軍事專家揭張文「自製混合汽油彈」想擴大傷害

張文隨機攻擊案震驚社會，警方公布其自製武器細節，軍事專家指出，這些分層汽油彈混合三種燃燒液體，設計手法類似恐怖份子與軍規燃燒彈，目的在於擴大殺傷範圍，手段極其惡劣。

張文自製的「混合汽油彈」。 （圖／警方提供）

從警方公布的照片可見，張文自製的汽油彈裝在淡黃色瓶身中，目測容量約一公升，瓶口以紅色瓶蓋封住並捆綁麻繩。瓶內液體呈現明顯的漸層分布，如同雞尾酒般的分層狀態，這是因為不同密度與體積的燃燒液體混合所致。軍事專家蘇紫雲表示：「有分層也就是，它混合不同的燃燒液體，比較像是恐怖份子，或是軍規在設計相關燃燒彈的時候的用法。」

張文自製的「混合汽油彈」。 （圖／警方提供）

據《東森新聞》的報導，軍事專家進一步分析，這種分層設計具有雙重殺傷效果。較輕的燃燒液體能快速潑灑擴散，增加覆蓋面積；較重的燃燒液體則提供更高的燃燒溫度與持續時間。蘇紫雲指出：「第一個就是求大面積的潑灑,第二個求深層的燃燒。」這種精心設計的武器顯示張文的攻擊計畫經過周密籌備，令人不寒而慄。

張文上網購賣的煙霧彈。 （圖／警方提供）

除了汽油彈外，警方首度對外公布張文的完整犯案工具。他身穿的戰術背心僅需兩百多元即可購得，在其租屋處搜出13把刀具，其中兩把長刀特別引人注目。這些制式戰術用刀採用雙面刀刃設計，光是刀刃長度就達30公分，是電影《浴血任務2》中尚克勞德・范達美使用刀款的復刻品，具有極強的穿刺力。所有裝備均透過網路購買，顯示張文對軍事裝備相當熟悉，警方目前持續釐清張文是否還有其他資金來源，以釐清他如何在近2年的籌備期間取得這些攻擊裝備。

張文自製的「混合汽油彈」。 （圖／警方提供）

張文犯案時穿著的戰術背心。（圖／翻攝畫面）

警方查扣張文犯案用的兇刀「Toothpick Knife」。（圖／翻攝畫面）

