具俊曄休息室淚崩 姜元來揭心碎一幕：紙上寫滿「熙媛啊」

具俊曄在衛生紙上寫滿「徐熙媛」、「熙媛啊」。（圖／翻攝姜元來IG）





大S（徐熙媛）2日逝世一週年，丈夫具俊曄與S家頂著寒風驟雨，親手為大S的紀念雕像揭幕，具俊曄當時輕撫雕像畫面，令無數人為之動容。酷龍成員姜元來透露，具俊曄當天與老友見面時情緒潰堤，還在「再見」歌曲聲中，不斷掉著淚並在紙上寫滿「熙媛」，讓人看了心碎。

具俊曄在大S離開後的每一天，帶著親自下廚的陰膳到墓前探望亡妻，其深情讓外界心疼又心碎。姜元來日前在IG透露，他與好友洪祿基未事先告知，就飛來台灣探望具俊曄並見證揭幕儀式。

姜元來發現具俊曄身形明顯消瘦。（圖／翻攝姜元來IG）

姜元來坦言，具俊曄瘦到大S在26年前送的衣服都還合身；見到許久不見的洪祿基，更是激動到無法言語，「一見面就緊緊相擁、淚水潰堤」，三人一時間也沉痛到無法言語，連寒暄的話語都無法說出口，只能在沉默中各自拭淚。

三人進到休息室後，姜元來注意到房內不斷重複播放金娜英的〈比起春天更愛你〉歌曲，具俊曄在「等我們再次相見的那一天，那時我會先奔向你，把來不及表達的全部心意都裝進去，更加、更加地愛你」的歌聲中，落著淚不斷在衛生紙上書寫。

具俊曄在休息室內不斷落淚。（圖／翻攝姜元來IG）

姜元來在具俊曄離開後到桌前查看，一見到文字就立刻把紙收好，「上面寫滿了『徐熙媛』、『熙媛啊』，我擔心那張紙會被當成垃圾丟掉，於是把它收了起來」。姜元來憂傷表示，〈比起春天更愛你〉與具俊曄的思念之情完全契合，也足見他對熙媛的思念。







