具俊曄休息室淚崩 姜元來揭心碎一幕：紙上寫滿「熙媛啊」
大S（徐熙媛）2日逝世一週年，丈夫具俊曄與S家頂著寒風驟雨，親手為大S的紀念雕像揭幕，具俊曄當時輕撫雕像畫面，令無數人為之動容。酷龍成員姜元來透露，具俊曄當天與老友見面時情緒潰堤，還在「再見」歌曲聲中，不斷掉著淚並在紙上寫滿「熙媛」，讓人看了心碎。
具俊曄在大S離開後的每一天，帶著親自下廚的陰膳到墓前探望亡妻，其深情讓外界心疼又心碎。姜元來日前在IG透露，他與好友洪祿基未事先告知，就飛來台灣探望具俊曄並見證揭幕儀式。
姜元來發現具俊曄身形明顯消瘦。（圖／翻攝姜元來IG）
姜元來坦言，具俊曄瘦到大S在26年前送的衣服都還合身；見到許久不見的洪祿基，更是激動到無法言語，「一見面就緊緊相擁、淚水潰堤」，三人一時間也沉痛到無法言語，連寒暄的話語都無法說出口，只能在沉默中各自拭淚。
三人進到休息室後，姜元來注意到房內不斷重複播放金娜英的〈比起春天更愛你〉歌曲，具俊曄在「等我們再次相見的那一天，那時我會先奔向你，把來不及表達的全部心意都裝進去，更加、更加地愛你」的歌聲中，落著淚不斷在衛生紙上書寫。
具俊曄在休息室內不斷落淚。（圖／翻攝姜元來IG）
姜元來在具俊曄離開後到桌前查看，一見到文字就立刻把紙收好，「上面寫滿了『徐熙媛』、『熙媛啊』，我擔心那張紙會被當成垃圾丟掉，於是把它收了起來」。姜元來憂傷表示，〈比起春天更愛你〉與具俊曄的思念之情完全契合，也足見他對熙媛的思念。
具俊曄休息室淚崩！紙上寫滿「熙媛啊」 姜元來看了好心疼
具俊曄休息室淚崩！紙上寫滿「熙媛啊」思亡妻 姜元來揭鼻酸一幕
大S（徐熙媛）去年2月赴日旅遊期間不幸感染流感，進而引發肺炎辭世，享年48歲。2日是她逝世一週年，由丈夫具俊曄參與設計的紀念雕像正式揭幕，許多圈內好友都到場致意，「酷龍」成員姜元來雖然行動不便也飛來台灣參加，透露具俊曄在休息室痛哭，並在紙上寫滿「徐熙媛」、「熙媛啊」，讓人看了鼻酸。
大S紀念雕像揭幕 阿雅憶收小S心碎語音「熙媛剛走了」一輩子難忘
女星大S（徐熙媛）逝世1週年，具俊曄親自為愛妻設計的大S紀念雕像，今（2日）下午2時許於大S長眠地金寶山揭幕，具俊曄好友姜元來特地飛來台參加，大S一家、生前好姐妹都到場，其中阿雅（柳翰雅）近日接受中國雜誌《人物》專訪，透露1年前接獲小S通知時，那一句顫抖語音訊息「熙媛剛剛走了」，讓她一輩子都忘不了。
具俊曄把塑膠布掀開⋯S媽衝上去抱住大S雕像 淋雨一直摸裙擺跟手
大S逝世一週年，具俊曄親自設計了雕像放在她的墓園，2日一行人進行揭幕儀式，許多親朋好友都到場。現場下著大雨，雕像一開始被塑膠給遮著，S媽、具俊曄、小S和老公一起拉開塑膠，S媽感覺相當焦急，她跟具俊曄都沒有撐傘，兩人用兩手將塑膠拉開。
不只彭小刀赴金寶山！高中同學也齊聚悼念大S：一下哭一下笑
大S昨（2日）逝世滿一週年，家人也選在這天進行雕像揭幕儀式，除了演藝圈星友到場參加外，大S高中的同學也都有現身，藝人彭小刀曬出眾人合影，感慨表示：「相信熙媛感到滿滿幸福」。蔡佩伶報導
痛別大S一年！言承旭見雕像「哭到雙眼紅腫」 被周渝民攙扶離場
男星言承旭、仔仔（周渝民）跟大S因為合作主演戲劇《流星花園》結下交情，昨（2日）也一同出席大S雕像揭幕儀式，期間言承旭更是哭到雙眼紅腫，離場時是被仔仔攙扶離開，顯見心情悲痛。蔡佩伶報導
po文感謝具俊曄為大S設計雕像 小S提媽媽的心：洞應該被填滿了
女星大S（徐熙媛）離世滿一週年，丈夫具俊曄為她設計了「熙媛的永恆軌道」紀念雕像，並於昨（2）日正式對外揭幕。相關畫面曝光引發熱議，小S（徐熙娣）今（3）日po文，感謝姊夫具俊曄為姊姊設計了一個這麼美的雕像，「當我媽看到大S的雕像時，她說：寶貝，妳重生了！相信我媽今天的心，洞應該被填滿了」。
忍痛出席追思會！S媽白髮人送黑髮人未走出傷痛 大S粉色紀念雕像揭幕...具俊曄風雨中守候
大S（徐熙媛）過世一週年，親友今（2日）在長眠地金寶山舉辦紀念追思會，老公具俊曄、妹妹小S（徐熙娣）、S媽在風雨中現身，演藝圈好友包含羅志祥、賈永婕夫妻、王偉忠夫妻、許茹芸夫婦、彭小刀、吳佩慈、蔡康永、陶晶瑩、B2、楊丞琳、姜元來等人到場。
