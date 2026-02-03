具俊曄休息室淚崩！紙上寫滿「熙媛啊」 姜元來看了好心疼

姜元來（左起）、洪祿基、具俊曄默默流淚。（圖／翻攝IG／clon52）

女星大S（徐熙媛）逝世一週年，2日於台北舉行紀念雕像揭幕儀式，由其丈夫具俊曄親自規劃，並邀集家屬與演藝圈好友共同參與。曾與具俊曄共組男子團體「酷龍」的成員姜元來，儘管身體不便需倚靠輪椅，仍與老友洪祿基從南韓冒雨來台參加，展現深厚情誼。

姜元來在社群平台分享，兩人未事先聯繫，便直接飛抵台北探望好友。他表示：「俊曄瘦得令人心疼，連26年前熙媛送他的衣服，如今穿起來都還合身。」去年夏天，他因新聞得知具俊曄每日前往金寶山陪伴亡妻，而來台關心對方，「但祿基則是久別重逢，一見面2人就抱在一起痛哭。好一陣子連近況都說不出口，只是愣愣地、一句話也沒有地拭著眼淚。」三人發著呆，什麼話也說不出口，氣氛哀戚，只能默默擦拭彼此的眼淚。

洪祿基與具俊曄久違見面，兩人相擁落淚。（圖／翻攝IG／clon52）

姜元來透露，在揭幕儀式當日，具俊曄情緒明顯低落，長時間獨自待在休息室中聆聽韓文歌曲，一邊聽一邊落淚。離開休息室後，姜元來協助整理時，發現桌上留有一張寫滿字的紙條，仔細一看竟是具俊曄在衛生紙上密密麻麻寫著「徐熙媛」、「熙媛啊」等字句，讓人感受到他對亡妻的深切思念。姜元來擔心紙條被誤當垃圾丟棄，便將其收起保留。

他並分享了一段南韓女歌手金娜英的歌曲〈比起春天更愛你〉歌詞：「等我們再次相見的那一天，那時我會先奔向你，把來不及表達的全部心意都裝進去，更加、更加地愛你。」與具俊曄思念亡妻的悲痛情緒極為吻合。

具俊曄在休息室情緒崩潰。（圖／翻攝IG／clon52）

具俊曄在衛生紙上寫滿「熙媛」的名字。（圖／翻攝IG／clon52）

