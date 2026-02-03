具俊曄休息室淚崩！紙上寫滿「熙媛啊」思亡妻 姜元來揭鼻酸一幕

娛樂中心／林昀萱報導

大S（徐熙媛）去年2月赴日旅遊期間不幸感染流感，進而引發肺炎辭世，享年48歲。2日是她逝世一週年，由丈夫具俊曄參與設計的紀念雕像正式揭幕，許多圈內好友都到場致意，「酷龍」成員姜元來雖然行動不便也飛來台灣參加，透露具俊曄在休息室痛哭，並在紙上寫滿「徐熙媛」、「熙媛啊」，讓人看了鼻酸。

洪祿基來台參加大S雕像揭幕儀式，見到具俊曄兩人相擁痛哭。（圖／翻攝自姜元來IG）

大S（徐熙媛）離世後，具俊曄對她的思念從未停歇，每天都堅持帶著親自下廚的餐餚上山陪伴愛妻。2日親友為大S紀念雕像舉辦揭幕儀式，許多演藝圈好友都前往參加。姜元來在社群平台透露，自己並未聯繫就和另一名好友洪祿基自南韓飛到台灣參加，洪祿基見到具俊曄連近況都說不出口，只能相擁痛哭。姜元來更說具俊曄「瘦到連26年前熙媛送的衣服都還合身」，不捨好友為愛憔悴。

廣告 廣告

姜元來到台灣參加大S雕像揭幕儀式，曝光休息室讓人鼻酸畫面。（圖／翻攝自姜元來IG）

姜元來表示，具俊曄在休息室情緒低落、邊聽韓文歌邊流淚，並在紙上塗塗寫寫。在具俊曄離開休息室後，他整理桌面發現遺留一張寫著「徐熙媛」、「熙媛啊」的字條，他擔心被丟棄便收了起來。最後，姜元來飲用韓國女歌手金娜英〈比起春天更愛你〉歌詞呼應具俊曄思念亡妻的心情，「再次相遇的那天，我會先跑向你，把來不及表達的全部心意都裝進去，更加的愛你」。

姜元來到台灣參加大S雕像揭幕儀式，曝光休息室讓人鼻酸畫面。（圖／翻攝自姜元來IG）

更多三立新聞網報導

馬如龍兒子跌倒猝逝！警床邊尋獲藥袋今相驗查死因 姊淚：以後沒靠山了

60年一遇赤馬紅羊劫降臨？曾算中蔡英文當選 他預言2026年爆5大災難

服務業公敵／態度傲慢沒禮貌 Melody奧客行徑遭服務業連爆

又有嬰兒奶粉爆「毒素污染」！全球緊急召回 問題批號曝

