具俊曄休息室淚崩！紙上寫滿「熙媛」悼念摯愛 姜元來不捨鼻酸

姜元來透露，具俊曄在儀式當天默默流淚。（翻攝自姜元來Instagram）

女星大S（徐熙媛）2日逝世滿1週年，丈夫具俊曄親手為她設計的雕像在當天揭幕，當年與具俊曄共組「酷龍」的成員姜元來坐著輪椅，與好友洪祿基一同來台弔唁。姜元來透露，具俊曄當天在休息室邊聽歌邊流淚，更在紙條上寫滿「徐熙媛」、「熙媛啊」，讓人看了忍不住鼻酸。

女星大S（徐熙媛）去年2月赴日旅遊期間不幸感染流感，進而引發肺炎辭世，享年48歲。2日是她逝世一週年，由丈夫具俊曄參與設計的紀念雕像正式揭幕，許多圈內好友都到場致意，當年與具俊曄共組「酷龍」的成員姜元來也與好友洪祿基一同來台弔唁。

廣告 廣告

姜元來在社群平台表示，他與洪祿基未事先聯繫，便直接飛抵台北探望好友，在見到具俊曄後，連近況都說不出口，只能相擁痛哭，「俊曄瘦得令人心疼，連26年前熙媛送他的衣服，如今穿起來都還合身」。

具俊曄見到好友後淚崩。（翻攝自姜元來Instagram）

姜元來透露，具俊曄在休息室裡情緒低落，不停重複播放韓文歌，邊聽邊掉淚，並在紙上不停地塗寫著什麼。在具俊曄離開休息室後，他整理桌面發現遺留一張寫著「徐熙媛」、「熙媛啊」的字條，擔心被誤當垃圾丟棄，便將其收起保留，看了讓人心疼不已。

具俊曄在紙條上寫滿「熙媛」的字樣。（翻攝自姜元來Instagram）

姜元來分享韓國女歌手金娜英〈比起春天更愛你〉的歌詞，「我們再次重逢的那一天， 到那時我會先向你奔去，帶著我曾無法表達的滿腔心意，我會更加愛你，更加愛你」。歌詞如同具俊曄對大S（徐熙媛）說的情話，與他悲痛的情緒極為吻合。





更多《鏡新聞》報導

大S生前最後3年都有他陪 小S再謝具俊曄讓她的心平靜

大S紀念雕像揭幕 阿雅憶收小S心碎語音「熙媛剛走了」一輩子難忘

具俊曄手寫信曝無盡思念大S 淚喊：下次見面我們會永遠在一起