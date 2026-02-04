具俊曄休息室淚崩「邊哭邊寫大S名字」 他揭1件事哽咽：淚水再也忍不住

[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導

女星大S（徐熙媛）去年2月因病猝逝於日本，消息一出令各界相當不捨，2日是她逝世一週年，當天S家人與演藝圈好友齊聚金寶山，一同揭開由大S丈夫具俊曄打造的紀念雕像，而當年和具俊曄共組「酷龍」的成員姜元來儘管行動不便，仍然坐著輪椅飛來台灣參加，同為好友的洪祿基也冒雨出席。參加完後，姜元來在社群向大家分享具俊曄對大S的思念之情。

姜元來透露，當天在休息室時具俊曄情緒低落，一邊聽著韓文歌流淚，一邊在紙上寫下「徐熙媛」、「熙媛啊」。（圖／姜元來 IG）

姜元來透露，當天在休息室時具俊曄情緒低落，一邊聽著韓文歌流淚，並持續在紙上寫東西，具俊曄離開休息室後，他整理桌子時發現遺留的紙條，上面寫著「徐熙媛」、「熙媛啊」，他擔心會被丟掉，所以替具俊曄收起來，也引用了韓國女歌手金娜英〈比起春天更愛你〉的歌詞呼應具俊曄的心情，「再次相遇的那天，我會先跑向你，把來不及表達的全部心意都裝進去，更加的愛你」。

姜元來分享，去年夏天曾來台看過具俊曄，他表示看到具俊曄的新聞後得知他每天都去亡妻墓園，因此決定要飛來台北看看他，「我想當初我沒有參加他們的婚禮，也沒有出席大S的喪禮，心中滿滿愧疚，所以我立刻動身去台北」。

姜元來說，本來是打算抵達台北時再自己前往大S的墓地，但心中突然冒出「也許能聯絡上呢」的念頭，於是傳訊息給具俊曄；具俊曄告訴他在停車場會面，隔天早上赴約時，不僅親自背著他爬上去，還準備了3個特製的韓式便當，分別給大S、姜元來以及自己。

姜元來回憶，這個便當就是約莫40年前，他去具俊曄家玩時常常吃到的「韓式雞蛋拌飯」，具俊曄常常做給他吃的。姜元來難過坦言，當聽到具俊曄對著空氣說：「元來啊，來跟熙媛打個招呼」、「熙媛啊，好久不見的元來來看你了」、「我們一起好好吃個飯吧」，當下讓他再也無法壓抑情緒、眼淚默默流下來，「我聽到那句話，淚水再也忍不住，飯一口也嚥不下去。」

