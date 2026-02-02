具俊曄公開手寫信 呼喚大S下次見面「永遠在一起」

大S（右）離世一年，具俊曄的難掩思念。（圖／翻攝自具俊曄IG）

徐熙媛（大S）去年2月不幸在日本辭世，今（2日）逝世一周年，舉辦追思會，並於下午2點舉行由具俊曄親自設計的大S紀念雕像揭幕儀式。不少親友到場悼念，而具俊曄始終守在現場，直到所有賓客離開才離去，面露憔悴，令人不捨。稍早，他也在IG上傳手寫信，表達對愛妻的思念：「我永遠的愛、我的一切、熙媛啊，熙媛啊，最近過得怎麼樣？會冷嗎……會熱嗎……哥哥我一直都很擔心……。」字裡行間滿是無法言喻的牽掛與不捨。

具俊曄坦言，早上獨自坐在空蕩蕩的房間、床的一角時，仍分不清是現實還是夢境，甚至期望這一切只是一場夢，「心裡就會哽咽、疼痛。」他拖著沉重的身軀，想著要做什麼大Ｓ喜歡的食物，「邊想著邊把食物打包開車去金寶山的時候，因為思念你淚水止不住地流....」

具俊曄上傳給大Ｓ的手寫信。（圖／翻攝自具俊曄IG）

他也向大S致歉展現脆弱的一面，「對不起，哥哥我展現了這麼軟弱的一面...，但這是緩解對你的思念的最後一個方法，希望你能理解。」最後，他深情告白：「我們的熙媛... 熙媛啊....我們下次見面的時候，永遠地...永遠地在一起吧，想你。非常想你...想你想到快要死了。」並署名「你永遠的光頭哥哥……俊俊」。

具俊曄為大S打造紀念雕像。（圖／經紀公司提供）

