具俊曄公開親筆信 告白大S：如果能再相見就讓我們永遠在一起吧
大S徐熙媛離世滿一週年，具俊曄特別製作了一尊雕像當作紀念，2日親友們都上山參加揭幕儀式，過程結束後，具俊曄寫了一封信，透露著對大S的愛及思念。
具俊曄親筆信
我永遠的愛，
我唯一的熙媛。
熙媛啊，過得好嗎？
睡得好嗎……吃得好嗎……
每天、每一天，都很想你……
早上睜開眼時，若你不在我身旁，到現在仍像一場現實中的夢，
空氣忽然改變，胸口悶得發疼
很痛。
要怎樣才能做出
一個讓你不再流淚的料理呢？
一邊想著你會喜歡什麼，
一邊翻炒著食材，
當情緒被憂鬱侵蝕，
對你的思念就不斷流下來……
對不起，
讓你看到我這麼脆弱的樣子……
但這大概是
我能抓住對你思念的最後方式，
希望你能理解。
我們的熙媛啊……熙媛啊……
如果能再次相見，
就讓我們永遠、永遠在一起吧。
我好想你。
真的好想你……
非常、非常想見你。
你永遠的老公，
俊俊。
