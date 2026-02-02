具俊曄公開親筆信 告白大S：如果能再相見就讓我們永遠在一起吧

大S徐熙媛離世滿一週年，具俊曄特別製作了一尊雕像當作紀念，2日親友們都上山參加揭幕儀式，過程結束後，具俊曄寫了一封信，透露著對大S的愛及思念。

具俊曄和大S。（圖／翻攝自具俊曄IG）

具俊曄親筆信

我永遠的愛，

我唯一的熙媛。

熙媛啊，過得好嗎？

睡得好嗎……吃得好嗎……

每天、每一天，都很想你……

早上睜開眼時，若你不在我身旁，到現在仍像一場現實中的夢，

空氣忽然改變，胸口悶得發疼

很痛。

要怎樣才能做出

一個讓你不再流淚的料理呢？

一邊想著你會喜歡什麼，

一邊翻炒著食材，

當情緒被憂鬱侵蝕，

對你的思念就不斷流下來……

對不起，

讓你看到我這麼脆弱的樣子……

但這大概是

我能抓住對你思念的最後方式，

希望你能理解。

我們的熙媛啊……熙媛啊……

如果能再次相見，

就讓我們永遠、永遠在一起吧。

我好想你。

真的好想你……

非常、非常想見你。

你永遠的老公，

俊俊。