具俊曄受訪哭到失語！雨天也堅持守墓：熙媛比我辛苦

[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導

南韓團體酷龍（CLON）成員具俊曄在愛妻徐熙媛（大S）離世將滿一週年前，首度透過節目間接吐露近況。南韓節目《名人生老病死的秘密》日前釋出節目預告，主持人張度練轉述，製作團隊曾與具俊曄短暫交談，對方幾乎無法言語，只是不斷落淚，情緒潰堤畫面令人鼻酸。

具俊曄經常到大S墓地陪伴愛妻。（圖／翻攝畫面）

張度練透露，當天墓園天候不佳、下著雨，原以為具俊曄不會前來，沒想到他仍堅持現身，並對製作人員說出一句讓人心碎的話：「我當然要來了，熙媛躺在那裡比我辛苦多了。」她形容，具俊曄在受訪時一度無法回答任何問題，所有回應只剩下眼淚，她說到此處也忍不住哽咽。

廣告 廣告

節目片段同時回顧具俊曄與大S的戀愛之路，兩人1998年在台灣相識交往，因男方的經紀公司阻撓而分手，。時隔20多年、直到大S於2021年離婚後才重新聯繫，並於2022年登記結婚，成為演藝圈佳話。然而，大S卻於2025年2月赴日旅遊期間感染流感併發肺炎辭世，震驚各界。據了解，具俊曄在妻子過世後，幾乎每天前往墓園探望，以行動寄託思念。

片段曝光後，網友湧入留言替具俊曄打氣，不少人表示「每個人哀悼的速度都不一樣」，希望外界給予空間與時間，也有人直言，「這不是走不出來，而是努力活下去的方式」，盼他能在悲傷中慢慢撐過，並好好照顧自己的身體。

更多FTNN新聞網報導

大S紀念雕像完成！老公具俊曄親自設計 預計離世周年揭幕

大S離世近1年！具俊曄新年現身金寶山「細心擦墓碑」 落寞身影惹鼻酸

「ven一下」成網路迷因！網翻大S過往模仿汪小菲片段 笑稱：模仿Vei的始祖

