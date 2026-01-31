具俊曄喪妻近一年首鬆口！他雨天也堅守墓園 落淚：熙媛比我辛苦

娛樂中心／蔡佩伶報導

具俊曄常到金寶山陪伴大S。（圖／翻攝自Threads@peichiu65）

女星大S去年（2025）春節病逝，至今粉絲想起仍是心痛不已，而具俊曄自從停工後，最常出現的地點便是大S長眠的金寶山，日前，韓國KBS節目《名人生老病死的祕密》特別派團隊來台採訪具俊曄，受訪時他也忍不住落淚表示：「熙媛比我還辛苦」。

根據節目《名人生老病死的祕密》釋出的預告可以看到，具俊曄開車抵達金寶山後，提著大包小包走向大S墓碑，隨後對著墓碑鞠躬、跪拜，畫面令人鼻酸，由於當天下雨，製作團隊以為具俊曄不會出現，但他受訪表示自己會來，哽咽提到大S比他辛苦，「她躺在那裡」，完整版節目將於2月3日播出。

事實上，許多民眾曾多次目擊具俊曄守在大S墓前，還彎腰仔細擦拭墓碑，讓人感受到他對大S用情至深，而由具俊曄親自設計的紀念雕像已經完成，將在大S忌日當天舉行揭幕儀式，不過徐家人十分低調，僅邀請親友參與。

具俊曄對大S用情至親。(圖／Vogue提供）

