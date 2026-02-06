具俊曄天天以淚洗面守墓一整年 命理師揭「陰陽夫妻」緣分：大S從未離開

命理師曝具俊曄與大S緣分未盡。圖／攝影鄒保祥

大S於2日逝世一週年，小S、S媽與演藝圈好友齊聚金寶山揭幕具俊曄所設計的《熙媛的永恆軌道》紀念雕像。當天具俊曄特別穿上26年前大S送他的大衣出席，事後也在社群平台貼出手寫信，淚喊「想你想到死」，令人動容。對此，命理師沈嶸經過通靈後表示，大S自過世後就一直陪在具俊曄身邊從未分開，更透露兩人「陰陽夫妻」緣分還有6年。

每天上金寶山陪大S感動台、韓網友

大S自過世後，具俊曄每天早上9時，都會帶著親手做的菜到金寶山陪伴大S一整天，過去一年幾乎不中斷，有媒體問他會不會辛苦，他則回應「熙媛躺在那裡比較辛苦」，感動了無數台、韓網友。

大S雕像讓S媽露出久違笑容 慟喊「寶貝妳重生了」

2月2日逢大S過世一週年，當天下著濛濛細雨，具俊曄帶領著親友團揭幕自己為愛妻親自設計的雕像，S媽揭開布幕那刻瞬間淚崩，摸著大S悲慟喊出「寶貝妳重生了」，露出久違的笑容，與具俊曄緊緊相擁，小S也輕輕摸著姊姊的手，一家人終於團圓。

S媽看著大S雕像露出感動表情。圖／_攝影鄒保祥

大S也心疼具俊曄 曝「這樣太辛苦了」

談及大S離世，沈嶸表示通靈大S的靈魂訊息場後表示，明顯感受到大S依舊非常深愛具俊曄，雖然具俊曄幾乎每天去墓地，還幫祂打造雕像，令祂非常感動，「但大S還是覺得具俊曄這樣太辛苦了」，尤其看著具俊曄身形日漸消瘦、沉浸在悲傷中，更是感到心疼。

沈嶸說，大S想告訴具俊曄「不需要每天來回墓園奔波也沒關係」，因為祂的靈就一直陪在身邊，從沒有離開過，希望具俊曄能步上正常的生活。

大S一直跟著具俊曄？兩人為「陰陽夫妻」緣分未盡

沈嶸進一步調閱通靈後表示，大S自過世後就「一直跟著具俊曄」，兩人至今從未分離，兩人屬於「陰陽夫妻」，大S疑似希望能陪在具俊曄的身邊，直到原本命中的陽壽已盡，必須前往天界為止。目前大S與具俊曄的「陰陽夫妻」緣分大約還有6年，時限一到大S靈的能量就會轉化，去到祂福份應去的地方。

她解釋，「陰陽夫妻」在她的命理經歷上很常見，尤其是生前感情就很好的，往往問事時，往生的配偶都會跟在身邊。之所以會形成「陰陽夫妻」，通常是往生者「陽壽未盡」，加上法事沒有順利超渡，或是「往生者太執著另一半、放不下對方」。

命理師曝具俊曄與大S緣分還沒結束。圖／翻攝自臉書

具俊曄思念太深...命理師給建議

「陰陽夫妻」雖然能延續深情陪伴，但對於在世者，因為每天與鬼魂朝夕相處，陽氣、健康、財運都會逐漸衰退，甚至意志消沉、失去生活動力，對照具俊曄就有類似的現象。

而針對往生者，因為內心的執念與緣分的牽扯，反而導致靈體無法在正確的時間轉世，久而久之也會間接影響家運、屋氣。

最後，沈嶸探查靈界因果簿後表示，大S在世時修行良好、待人良善，所以依照祂所修得的福份，6年後祂就會回到天道仙界修煉，也因為跟具俊曄有靈魂的契約，兩人已約好來世再相聚，所以大S在仙界待一段時間過後，就會再轉世回到人間，與具俊曄再續前緣。

具俊曄過度牽掛...命理師：她一定不希望你過得很低落

對於大S與具俊曄這段短暫卻美麗的愛情，根據媒體報導，命理師小孟也認為，具俊曄過度思念並不妥，可能導致大S過度牽掛，原本可以去更好的地方，反而停留在人間，「對亡靈不好」，而具俊曄也可能沖煞，導致失眠、罹患憂鬱症，建議具俊曄也可以多出去走走，「我相信大S一定希望具俊曄好，一定不會希望你過得很低落」。

★《鏡報》提醒您：民俗說法，僅供參考。



