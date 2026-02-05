具俊曄天天守墓畫面太催淚！韓綜收視破4%震撼200萬人

大S逝世滿一年之際，家屬與親友2日前往金寶山墓園，出席由具俊曄親自參與設計的紀念雕像揭幕儀式。相關人士透露，儀式結束後氣氛平靜莊重，具俊曄心情相較過往略顯平復。

韓國KBS節目《名人生老病死的秘密》3日晚間播出特別專題，從「名人如何面對生離死別」切入，完整回顧具俊曄與大S橫跨20多年的情感軌跡。製作單位透露，來台採訪期間長達3天，深刻感受到具俊曄的哀傷情緒。

節目團隊指出，具俊曄變得非常消瘦，眼睛裡滿是淚水，多數時間以沉默與流淚回應。製作單位最終決定不進行正式訪談，只以觀察方式記錄他的日常狀態。工作人員表示，這是一生中最艱難的採訪，看到成年人如此真摯地流淚，讓人心如刀割。

節目組表示，具俊曄生活作息相當固定，每天從住處前往金寶山墓園，單趟車程約3小時，無論天氣或身體狀況始終未曾中斷。他每日準備食物放置墓前，跪下祭拜後坐在一旁，彷彿陪伴大S一同用餐，並反覆觀看她的影像紀錄。

主持人張度練在節目中哽咽透露，具俊曄一句「熙媛比我更辛苦地躺在那裡，我怎麼可以不來？」徹底擊潰全場情緒，成為該集最讓觀眾落淚的瞬間。

節目首次揭露大S病發後5天內的相關經過，指出大S在前往機場途中突發心臟驟停，歷經約14小時搶救仍未能挽回生命。醫師李洛俊說明，大S本身有心臟相關疾病，生病期間泡溫泉、吃感冒藥等舉措反而加速病情惡化。

酷龍搭檔姜元來透過社群媒體還原探訪過程，描述具俊曄在墓前輕聲呼喚：「熙媛啊！是好久不見的元來到了，我們一起好好吃頓飯吧！」姜元來坦言聽到瞬間淚如雨下，具俊曄更是情緒潰堤放聲痛哭。

根據韓國尼爾森收視數據，該集全國平均收視率達3.1%，最高瞬間收視一度衝上4.2%，換算吸引超過200萬名觀眾同時收看。節目播出後，相關片段迅速在韓國社群平台掀起討論，網友感嘆根本像在看現實版愛情電影。

