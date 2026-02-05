具俊曄守護愛妻墳墓1年！ 命理師：大S從未離開

命理師沈嶸指出，大S希望具俊曄早日回歸正常生活。(圖/IG@hueichin26、FB@大S)

已故女星大S（徐熙媛）於2日逝世一週年，具俊曄為她設計的紀念雕像，已在金寶山舉行揭幕儀式。當天具俊曄穿著27年前大S送他的大衣現身，深情地喊話：「下次見面的時候，永遠在一起吧，想你想到死。」一席話令人動容。對此，命理師沈嶸通靈，發現大S的靈魂未曾離開，希望具俊曄早日回歸正常生活。

大S病逝後，具俊曄每天都會帶著親手準備的菜餚，驅車前往金寶山陪伴愛妻，然後像是一起吃飯一樣坐著，反覆地看著大S的影片，無論天氣好或不好，都不曾間斷。韓媒採訪當天適逢下雨，工作人員以為具俊曄不會來，沒想到他仍現身，只淡淡回應：「還是要來。熙媛比我更辛苦，她躺在那裡……」說完便情緒潰堤。

廣告 廣告

對此，沈嶸通靈大S的靈魂訊息場後表示，大S非常深愛具俊曄，雖然具俊曄幾乎每天去墓地，還幫祂打造雕像，令祂非常感動，但大S還是覺得具俊曄這樣太辛苦了。看著具俊曄身形日漸消瘦、沉浸在悲傷當中，令大S內心既心疼又不捨。大S想告訴具俊曄，不需要每天來回墓園奔波也沒關係，因為祂的靈就一直陪在身邊，從沒有離開過，希望具俊曄能步上正常的生活。

沈嶸進一步通靈調閱，查出大S自從斷氣後就一直跟著具俊曄，至今從未分離，以靈界視角而言，目前已成「陰陽夫妻」。大S似乎打算陪伴具俊曄度過原本命中的陽壽，待時機成熟再前往天界。沈嶸推算，這段「陰陽夫妻」的緣分大約還有6年時間，屆時大S的靈魂能量將會轉化，前往其福報應去之處。

沈嶸補充，「陰陽夫妻」在她的命理經歷上非常常見，多發生在配偶生前感情深厚、往生者執念較強或法事未完全超渡等情況。然而「陰陽夫妻」雖能延續情分，卻也是雙面刃，沈嶸說明，對於在世者，因為每天與鬼魂朝夕相處，陽氣、健康、財運都會逐漸衰退，甚至意志消沉、失去生活動力，對照具俊曄就有類似的現象。而針對往生者，因為內心的執念與緣分的牽扯，反而導致靈體無法在正確的時間轉世，即使做法事接引也不肯走，久而久之也會間接影響家運、屋氣。

最後，沈嶸探查靈界因果簿後表示，大S在世時修行良好、待人良善，所以依照祂所修得的福份，6年後祂就會回到天道仙界修煉。因為跟具俊曄有靈魂的契約，兩人已約好來世再相聚，所以大S在仙界待一段時間過後，就會再轉世回到人間，與具俊曄再續前緣。沈嶸也送上祝福，期盼這段動人情緣能在來生圓滿。

★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

更多中時新聞網報導

蔡佩軒越南行驚魂 慶生竟成意外住院

NBA一周分析》黃蜂擺爛反5連勝 公鹿了無生機

推吸菸室卡關 北市批法規過時