具俊曄心碎告白大S「想妳想到快瘋掉！」揭幕純白雕像自責：讓妳看到我軟弱了

具俊曄今日出席雕像揭幕儀式。經紀公司提供

大S（徐熙媛）離世屆滿周年，今（2日）下午於金寶山舉行紀念雕像揭幕儀式，這座象徵永恆與美麗的純白雕像，由具俊曄親自設計，寄託了他對妻子無限的思念，即便現場飄著綿綿細雨，S家成員與至親好友仍全數到齊。具俊曄也發文吐露對大S的思念，「我們下次見面的話，永遠⋯永遠在一起吧。」

具俊曄稍早透過 IG 發表長文，抒發對大S的無盡思念，他哀傷地寫道，直到現在早晨醒來，看著空蕩蕩的房間，依然分不清是現實還是夢境，多希望這一切只是一場夢，更心碎表示：「胸口感到一陣堵塞、隱隱作痛。」他在字裡行間不停詢問：「在那裡過得怎麼樣？會不會冷？會不會熱？」流露出對愛妻生前細膩入微的呵護，即便天人永隔也未曾改變。

具俊曄手寫信曝光。翻攝具俊曄IG

具俊曄在文中提到，每天支撐他起身的力量，竟是想著「要做什麼食物妳才會喜歡？」他帶著親手準備的祭祀食物，獨自開車前往金寶山的路上，思念的淚水總是不自覺流下，他向大S道歉：「對不起，歐巴展現出這麼軟弱的模樣。」卻也坦言這已是自己能撫慰思念的最後方法。

最後具俊曄深情向大S呼喊：「我們下次見面的話，永遠⋯⋯永遠在一起吧。」更向大S告白：「想妳，好想妳⋯想到快瘋掉了。」並寫下「妳永遠的光頭歐巴」，字字句句傳達出失去愛妻的痛苦與思念，令人十分不捨。



