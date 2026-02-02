具俊曄心碎發聲！親手寫下思念 與大S約定：下次要永遠在一起

[FTNN新聞網]

記者黃鈺晴／綜合報導

女星大S（徐熙媛）於2025年2月離世，享年48歲，當時消息曝光震撼演藝圈，更留給其家人無限思念。而在她逝世滿一周年之際，大S紀念雕像已經於今（2 ）日下午2點舉行揭幕儀式。而在儀式結束後稍早具俊曄在社群曬出手寫信，表達對大S的思念。

具俊曄心碎發聲。（圖／翻攝具俊曄IG）

具俊曄信中開頭就寫下：「我永遠的愛，我的一切都給熙媛。」隨後表示自己總是擔心，不知道大S目前所在之處會不會冷，每天早上坐在空蕩蕩的房間裡，不知道這究竟是現實，更直言：「希望這一切是場夢。」想到這胸口就悶痛了起來。

接著，具俊曄也提到，自己總拖著沉重的身體站起來，在開著車前往金寶山的路上同時想著今天要做什麼料理給大S，「對妳的思念讓眼淚不斷地流下，對不起，讓妳看到哥哥這麼軟弱的模樣。」不過這卻也是唯一能夠撫慰自己對大S思念的方法，因此希望大S可以理解，最後他寫道：「我的熙媛，熙媛啊！等我們下次再見的時候，就永遠永遠在一起吧。好想妳好想妳，想妳想到快要死了。」並在結尾署名：「你永遠的光頭歐巴，俊俊。」字字句句述說對大S的思念，讓外界看了心疼不已。

具俊曄在社群曬出手寫信，表達對大S的思念。（圖／翻攝具俊曄IG）

其實大S紀念雕像已在稍早完成揭幕儀式，由具俊曄、S媽、小S一起掀開粉色膠布。據悉，大S紀念雕像是由具俊曄設計，造型為一名雙手抱胸、雙眼緊閉的少女，而雕像前9排的S形蜿蜒台階，源自於具俊曄的姓氏「具」，同時數字「9」也是大S最珍愛的數字，因此為兩人之間無可取代的密語。而儀式在進行大約一小時後順利落幕，具俊曄也等待所有賓客都走後才離開現場。





