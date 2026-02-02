具俊曄慟失大S打造天使雕像 謝金燕回首跌宕人生不忍發聲

「大S」徐熙媛離世週年，家屬於金寶山舉行紀念雕像揭幕儀式。(記者傅茗渝攝)

〔記者陽昕翰／台北報導〕大S逝世1週年，丈夫具俊曄為她打造雕像作為紀念，紀念碑名為「熙媛的永恆軌道」，象徵跨越生死的深情守候。電音女神謝金燕今天深夜發文，透露看見天使雕像後，內心感慨萬千。

謝金燕出道至今，歷經嚴重車禍重返舞台、未婚生子，以及與父親豬哥亮的恩怨情仇，還有直到父親離世後的淡然，人生跌宕起伏。

如今此刻回望過去，謝金燕寫下：「有好多人問我說，如果人生可以重來一次你想要怎麼活，而我的回答是我不想重來，因為那些滋養我變得更堅強的養分都太苦了，不想再重來一次，也慶幸在亂衝亂撞之後還依舊純粹未忘初心。」

廣告 廣告

談到未來，謝金燕也有了新的期許：「我只希望從現在開始，我可以有更多的時間，可以堆疊更多我喜歡的作品及舞台，雖然環境困難，但志在千里，每一天我都要更加勇敢，不要害怕失敗。」喊話要當自己的靠山。

【看原文連結】

更多自由時報報導

（影）雕像重現大S「少女形象」！S媽淚崩緊抱 小S顫抖伸手撫摸

SJ始源也來了！黑西裝冒雨致意大S 挺具俊曄「神祕私交」曝光

具俊曄淚筆「俊俊」告別！手寫信曝光：我會一直想念妳

小S淚謝具俊曄！揭大S離世前「最幸福三年」 心疼S媽：心中的洞被填滿了

