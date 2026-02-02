具俊曄手寫信告白大S「我的熙媛啊」 心碎喊話：好想永遠在一起

【緯來新聞網】女星大S（徐熙媛）去年2月2日在日本不幸病逝，今（2日）是忌日週年，具俊曄為她設計的紀念雕像揭幕儀式在下午2點舉行，大S、S媽，以及許多親友都到場。事後具俊曄也在社群平台發文，字字句句充滿不捨，讓人感到鼻酸。

今天是大S逝世週年，具俊曄為她設計紀念雕像。（圖／翻攝自具俊曄IG）

具俊曄在IG貼出一張手寫信，文中提到：「我永遠的愛，我的伴侶，熙媛啊」，想知道對方過得好不好、睡得好不好、有沒有哪裡不舒服，「歐巴一直都很擔心……」，如果早上醒來時，能對她說一聲「睡得好嗎」，現在還會以為這只是一場夢，「一邊希望這是夢，一邊祈禱妳能醒來」。

具俊曄手寫信真情告白。（圖／翻攝自具俊曄IG）

「好痛」，具俊曄想知道，自己到底該做什麼，才能讓她不那麼痛苦？該做什麼她才會喜歡，「一邊準備著飯菜，只要一想起妳，眼淚就不自覺地流下來」，他道歉自己只能以這麼軟弱的模樣出現，但這是他對大S表達思念的最後方式，盼望對方能夠理解。



具俊曄真情告白，「我們的熙媛啊……我的熙媛啊……如果我們能再相遇一次，真的好想永遠在一起」，坦言非常思念對方，「好想再抱妳一次，你永遠的光頭歐巴……俊俊」。



※具俊曄手寫信全文



「我永遠的愛，我的伴侶，熙媛啊。



過得好嗎？

睡得好嗎……

有沒有哪裡不舒服……

歐巴一直都很擔心……



如果早上醒來時，

能對你說一聲『睡得好嗎』，

現在還會以為這只是一場夢……

一邊希望這是夢，

一邊祈禱你能醒來。



好痛。



我到底該做什麼，

才能讓你不那麼痛苦？

該做什麼你才會喜歡，

一邊準備著飯菜，

只要一想起你，

眼淚就不自覺地流下來……



對不起，歐巴只能以這麼軟弱的模樣出現……

但這是我對你表達思念的最後方式。

希望你能理解。



我們的熙媛啊……

我的熙媛啊……

如果我們能再相遇一次，

真的好想永遠在一起。



我好想你。

真的非常、非常想你……

好想再抱你一次。



你永遠的光頭歐巴……俊俊。

