具俊曄手寫信告白大S「我的熙媛啊」 心碎喊話：好想永遠在一起
【緯來新聞網】女星大S（徐熙媛）去年2月2日在日本不幸病逝，今（2日）是忌日週年，具俊曄為她設計的紀念雕像揭幕儀式在下午2點舉行，大S、S媽，以及許多親友都到場。事後具俊曄也在社群平台發文，字字句句充滿不捨，讓人感到鼻酸。
今天是大S逝世週年，具俊曄為她設計紀念雕像。（圖／翻攝自具俊曄IG）
具俊曄在IG貼出一張手寫信，文中提到：「我永遠的愛，我的伴侶，熙媛啊」，想知道對方過得好不好、睡得好不好、有沒有哪裡不舒服，「歐巴一直都很擔心……」，如果早上醒來時，能對她說一聲「睡得好嗎」，現在還會以為這只是一場夢，「一邊希望這是夢，一邊祈禱妳能醒來」。
具俊曄手寫信真情告白。（圖／翻攝自具俊曄IG）
「好痛」，具俊曄想知道，自己到底該做什麼，才能讓她不那麼痛苦？該做什麼她才會喜歡，「一邊準備著飯菜，只要一想起妳，眼淚就不自覺地流下來」，他道歉自己只能以這麼軟弱的模樣出現，但這是他對大S表達思念的最後方式，盼望對方能夠理解。
具俊曄真情告白，「我們的熙媛啊……我的熙媛啊……如果我們能再相遇一次，真的好想永遠在一起」，坦言非常思念對方，「好想再抱妳一次，你永遠的光頭歐巴……俊俊」。
※具俊曄手寫信全文
「我永遠的愛，我的伴侶，熙媛啊。
過得好嗎？
睡得好嗎……
有沒有哪裡不舒服……
歐巴一直都很擔心……
如果早上醒來時，
能對你說一聲『睡得好嗎』，
現在還會以為這只是一場夢……
一邊希望這是夢，
一邊祈禱你能醒來。
好痛。
我到底該做什麼，
才能讓你不那麼痛苦？
該做什麼你才會喜歡，
一邊準備著飯菜，
只要一想起你，
眼淚就不自覺地流下來……
對不起，歐巴只能以這麼軟弱的模樣出現……
但這是我對你表達思念的最後方式。
希望你能理解。
我們的熙媛啊……
我的熙媛啊……
如果我們能再相遇一次，
真的好想永遠在一起。
我好想你。
真的非常、非常想你……
好想再抱你一次。
你永遠的光頭歐巴……俊俊。
