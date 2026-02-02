具俊曄手寫信曝無盡思念大S 淚喊：下次見面我們會永遠在一起

具俊曄親自為愛妻設計的紀念雕像今日揭幕，儀式後他離場。

女星大S徐熙媛逝世1週年，其丈夫具俊曄親自為她設計的紀念雕像，今（2日）於金寶山揭幕，家人與演藝圈親友在細雨中到場獻花致意，具俊曄晚間於社群發布手寫信，字字心碎，坦言痛徹心腑，希望這只是一場夢，更深情告白「下次見面的時候，我們會永遠在一起」。

具俊曄晚間於IG發布一封親筆手寫信，向摯愛妻子深情傾訴，他在信中開頭便喊道：「熙媛，妳好嗎？」坦言至今仍分不清現實與夢境，「我希望這只是一場夢，我的心好痛」，他透露每天清晨獨自坐在空蕩的房間床角，思念如潮水般湧來，起身準備大S喜愛的料理後，開車前往金寶山，卻在途中因太過想念而淚流不止。

具俊曄也在信中坦率展現脆弱，表示哭泣是他唯一能平息思念的方式，並向大S深情告白：「下次見面的時候，我們會永遠在一起。」最後以「你那永遠的光頭哥哥俊俊」署名，字句令人鼻酸，網友紛紛湧入留言區打氣。