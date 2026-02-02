具俊曄把塑膠掀開⋯S媽衝上去抱住大S雕像 淋雨一直摸裙擺跟手

大S逝世一週年，具俊曄親自設計了雕像放在她的墓園，2日一行人進行揭幕儀式，許多親朋好友都到場。現場下著大雨，雕像一開始被塑膠給遮著，S媽、具俊曄、小S和老公一起拉開塑膠，S媽感覺相當焦急，她跟具俊曄都沒有撐傘，兩人用兩手將塑膠拉開。

具俊曄和S媽。（圖／小娛樂）

一拉開塑膠後，S媽馬上上前抱住雕像，不斷摸著雕像的手、衣服，小S也向前摸了摸雕像的手，表情明顯在忍，具俊曄用雨傘掀開塑膠布後，似乎才想起他跟S媽都在淋雨，趕緊把雨傘撐開，S媽躲進傘下後，摟著具俊曄看著雕像，看得出還是相當傷心。

廣告 廣告

現場也來了許多好友，包含了羅志祥、賈永婕夫妻、王偉忠夫妻、言承旭、周渝民、許茹芸夫婦、彭小刀、吳佩慈、蔡康永、陶晶瑩、B2、楊丞琳、姜元來。