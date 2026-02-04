具俊曄授權「完整還原」大S生前搶救時間線：永遠不要忘記她

大S與具俊曄（圖／翻攝自YouTube）

藝人大S（徐熙媛）2025年病逝，享年48歲，逝世滿一周年，除了丈夫具俊曄為她設計的紀念雕像、近期正式揭幕，南韓節目《名人生老病死的秘密》也首度完整還原了大S病逝前幾日的詳細時間軸。製作單位透露，相關內容是由具俊曄授權，為的是希望所有愛大S的人，請永遠不要忘記她。

具俊曄與S媽現身大S紀念雕像揭幕式（圖／小娛樂）

大S於2025年1月29日與家人共赴日本遊玩，然而抵達後不久便出現高燒與不適，起初以為休息、讓身體保暖就可改善，因此選擇在飯店泡溫泉，然而此舉卻造成原本就有心臟疾病的她，血管壓力驟升，病情直轉直下。

廣告 廣告

大S第一時間被送往急診，出現肺炎惡化等併發症跡象，醫師建議立即轉送大醫院，但大S對異地住院不安，希望返家休養，於是緊急安排2月2日返台並辦理出院，然而下午就在前往機場的路上心臟驟停，搶救14小時仍回天乏術。

大S紀念雕像（圖／小娛樂）

醫師在節目中分析，表示大S患有先天心臟瓣膜脫垂，過去也曾在生產時，因妊娠中毒症陷入昏迷，種種病史都造成致命的連鎖反應，無法挺過看似普通的感冒。

具俊曄在大S過世後，天天在妻子長眠的金寶山墓園守候，主持人張度妍談到此事時忍不住落淚，製作單位詢問即便下雨天也會出門嗎？具俊曄只是說：「熙媛比我更辛苦的躺在那裡，我怎麼能不來？」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導