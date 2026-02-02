具俊曄整個人變灰色！大S逝世1週年…深情守候「成墓園唯一路標」

記者徐珮華／綜合報導

大S（徐熙媛）今（2）日逝世滿1週年，S媽（黃春梅）、小S（徐熙娣）、具俊曄等親友現身墓園，出席紀念雕像揭幕儀式，現場氣氛哀戚。事實上，大S過世後，具俊曄幾乎天天前往金寶山墓園陪伴亡妻；中國雜誌《人物》近日訪問大S生前摯友、工作人員及資深粉絲，也分享他的溫柔身影。

S媽與具俊曄現身金寶山。（圖／記者趙于瑩攝影）

根據《人物》報導，大S 15年香港粉絲「弛隅」去年秋天特地飛往台北金寶山悼念，當天正逢颱風來襲，整個墓區中僅有兩束鮮花，正好擺放在大S墓地。下山後，一名花店老闆詢問他是否碰到具俊曄，並表示「他幾乎天天來，他比我還常來」，大S墓碑前經反覆摩擦變得禿黃的草皮，也被視為具俊曄長時間陪伴的痕跡。

具俊曄深情守候大S，深情身影被不少粉絲目擊。（圖／翻攝自具俊曄IG）

另一名粉絲「小崽」則在去年9月從新加坡飛來台北悼念，當時整個墓區僅見具俊曄一人，即使體感溫度高達攝氏35度，烈日下的他仍未撐陽傘、聽著音樂靜靚發呆，小崽形容：「他看起來很憔悴、很疲憊，也很辛苦，感覺整個人都是灰色的。」隨後小崽上前獻上玫瑰花致意，具俊曄則輕聲以中文說了句「謝謝」。

事後這段經歷在網路上流傳，有網友留言感嘆：「在金寶山，雖然大S沒有立碑，但具俊曄就是那個路標。」

