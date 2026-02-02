具俊曄暴瘦全被拍！寫信喊「再見面要永遠在一起」惹網心疼

娛樂中心／曾郁雅報導



女星大S（徐熙媛）於2025年春節期間全家飛往日本旅遊，沒想到卻在當地感染流感驟逝，驟逝消息引發外界悲痛，如今大S逝世一週年之際，再度於金寶山舉辦追思活動，同時揭開大S紀念雕像，現場不只有丈夫具俊曄、小S、S媽，昔日「七仙女」和演藝圈大咖王偉忠夫婦、賈永婕、羅志祥、言承旭等，甚至韓星崔始源都來到現場，隨後具俊曄更在個人社群公開一封手寫信，向大S約定「我們下次相遇的話，永遠地、永遠地在一起吧！」，讓上萬網友看了飆淚：「希望歐巴好好的堅強的健康起來！」。





追思會現場可見具俊曄身形明顯消瘦、神情憔悴，讓不少粉絲相當心疼。（圖／民視資料照）





具俊曄現身暴瘦憔悴 IG公開手寫信訴思念

具俊曄出席愛妻大S離世一週年紀念追思會現場，被捕捉到身形暴瘦的憔悴身影，惹得不少粉絲相當心疼，晚間具俊曄更在個人經營IG帳號曬出一張手寫信，寫著「給我永遠的愛、我的全部，熙媛」，開頭就擔心問著：「熙媛啊，在那裡過得好嗎？ 會不會冷……會不會熱……歐巴（哥哥）總是很擔心……」，並提到自己早晨都會坐在空蕩蕩的房間床角發呆， 分不清這究竟是現實還是夢境，一直以來都多希望這只是一場夢，持續一直心痛著。





具俊曄在信中訴說每天醒來都希望這只是一場夢，開車前往今寶山路上常常流淚。（圖／翻攝自具俊曄@IG）





約定「下次相遇永遠在一起」 署名永遠的光頭歐爸

具俊曄提到自己每天拖著沉重身體起身，總會想著今天要做什麼食物給大S吃、大S喜歡吃什麼，並啟程開車前往金寶山陪大S，途中總會因為思念而止不住眼淚，他道歉：「對不起，歐巴讓你看到了這麼軟弱的模樣……但這是我安撫對你的思念最後的方法了，希望你能理解。」，具俊曄也在信中與大S約定：「我們的希媛，希媛啊！下次我們再見面的話，永遠、永遠在一起吧。我想你、好想你……想你想到快要瘋掉。」，最後寫上署名「永遠的光頭歐爸 俊俊」。





具俊曄與大S約定「下次相遇時永遠在一起」，信件曝光後湧入大批網友留言打氣，希望他能堅強並好好照顧身體。（圖／民視資料照）





網友湧入留言打氣 盼具俊曄堅強照顧自己

具俊曄心碎手寫信一公開，就有不少粉絲到場留言關心：「謝謝你守護了她一年……整整一年，她從來沒有離開過，因為她深深的活在我們每個人的心裡」、「大S有你真的很幸福！希望歐巴好好的堅強的健康起來」、「歐爸～全台灣的人都知道你的愛有多深！請好好照顧自己跟母親」、「熙媛看到你這樣心也痛到不行，所以你要好好的～～～」、「請姐夫好好照顧身體，您們會再相遇的」、「身為大S的影迷，我們都心疼您，希望您好好保重身體」。













