具俊曄消瘦現身大S追思儀式！「F4」仔仔、言承旭哀悼惹淚 連SJ始源也跨海現身
[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導
女星大S（徐熙媛）2025年2月病逝於日本，今日屆滿一週年。下午2點，親友們於台北為其紀念雕像舉行揭幕儀式。S媽、小S夫婦、大S丈夫具俊曄及眾多演藝圈好友皆到場。當粉色帆布揭開，長髮披肩、高雅氣質的雕像映入眼簾時，S媽忍不住對著雕像大喊：「寶貝，重生啦！我愛妳。」
小S、許雅鈞、黑人和范瑋琪穿著全黑抵達，《流星花園》仔仔和言承旭也陸續到場。現場放起酷龍的經典歌曲「Bing Bing Bing」，SJ成員崔始源一日前還在日本，今日竟也現身，在雕像前放了一朵花表達思念。
此外，酷龍成員姜元來為陪伴多年好友具俊曄，更坐著輪椅抵達現場。除了至親家屬，不少圈內好友也前來送上追思與祝福，包括羅志祥、賈永婕夫婦、王偉忠夫婦、吳佩慈、阿雅、范曉萱、蔡康永、陶晶瑩、B2、楊丞琳、王柏傑、謝欣穎等人，一同齊聚金寶山致意，陪伴大S走過這個重要的日子。
大S的丈夫具俊曄今日則身著卡其色大衣、戴著墨鏡現身，身形明顯消瘦許多。
