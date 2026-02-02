具俊曄淚筆「俊俊」告別！手寫信曝光：想妳想到快瘋了

〔記者傅茗渝／台北報導〕「大S」徐熙媛離世一週年，今(2)日下午於金寶山舉行雕像揭幕儀式。在眾多好友與家人的見證下，具俊曄不僅親自揭開這座名為「熙媛的永恆軌道」的白色雕像，更公開一封感人至深的手寫信，字字句句訴說著對愛妻跨越生死的愛意。

具俊曄對大S喊話：「熙媛啊，在那裡過得怎麼樣？會不會冷...會不會熱...歐巴(哥哥)總是擔心著你。」他坦言，至今早晨在空蕩蕩的房間醒來，仍分不清是現實還是夢境，每當意識到這不是夢時，胸口便會感到一陣堵塞、隱隱作痛。

信中更透露，這一年來他日復一日地想著要準備什麼食物去祭奠愛妻，開車前往金寶山的路上更是淚流不止。他自責地向大S道歉：「對不起，歐巴展現出這麼軟弱的模樣...」並深情呼喚：「我們下次見面的話，永遠...永遠在一起吧。想你，好想妳...想到快瘋掉了。」署名處更寫下「妳永遠的光頭歐巴...俊俊」，流露出兩人私下最親暱的互動。

紀念碑名為「熙媛的永恆軌道」。(記者潘少棠攝)

除了手寫信，具俊曄親自設計的雕像細節也正式揭密。純白雕像凝視著「南方208度」，這個方位不僅標記了兩人愛情完成的「2月8日」，更連結著台北與家人的方位。圍繞雕像的九個立方體，則巧妙運用了韓語中「九」與具俊曄姓氏「Koo」的諧音，象徵著這段愛情將在宇宙中持續運行，時間不再終結。

具俊曄手寫信全文：

나의 영원한 사랑 나의모든것 희원이 에게 희원아 거긴 어떠니?춥진 않은지… 덥진 않은지… 오빠는 언제나 걱정이다…아침에 텀빈 방 침대하구석에 멈하니 앉아 있을때면 아직도 현실인지 꿈인지… 꿈이길 바라면서 가슴이 먹먹해지고 아파온다무거운 몸을 일을켜 오늘은 어떤음식을 만들까?무언 만들어야 니가 좋아할까하면서 음식을 싸들고진바오산으로 운전해 갈때면 너의 그리움에 한없이 눈물이 흐른다…미아해 오빠가 이렇게 약한 모습 보여서…하지만 이것이 너에대한 그리움을 달래는 마지막 방법이야 이해해주긴 바란다.우리 희원이… 희원아…우리 다음에 만나면 영원히… 영원히 같이있자.보고싶다. 너무 보고싶다… 죽도록 보고싶다.

너의 영워한 광토오빠… 준준이야…

致我永遠的愛、我的全部，熙媛：熙媛啊，在那裡過得怎麼樣？會不會冷... 會不會熱... 歐巴(哥哥)總是擔心著你...早晨在空蕩蕩的房間，呆坐在床角的時候，還是會分不清究竟是現實還是夢境... 祈禱著這只是一場夢，胸口感到一陣堵塞、隱隱作痛。拖著沈重的身軀起身，想著今天該做什麼食物好呢？想著要做什麼你才會喜歡，帶著準備好的食物，開車前往金寶山的路上，因對妳的思念，淚水無止盡地流下...對不起，歐巴展現出這麼軟弱的模樣...但這是我能撫慰對妳思念的最後一個方法了，希望妳能體解。我們熙媛... 熙媛啊...我們下次見面的話，永遠... 永遠在一起吧。想妳，好想妳... 想到快瘋掉了。妳永遠的光頭歐巴... 俊俊...

