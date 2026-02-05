具俊曄為何願錄韓綜？親吐「真實原因」網驚：對大S的愛超越生死

記者林汝珊／台北報導

女星大S（徐熙媛）於去年2月2日在日本東京因流感引發肺炎辭世，享年48歲。適逢逝世滿一周年，南韓節目《名人生老病死的秘密》近日追蹤報導，詳細紀錄大S逝世前幾日的完整時間軸。不少觀眾看後疑惑，具俊曄幾乎天天前往金寶山陪伴亡妻，究竟如何抽身錄製節目？對此，節目也給出了答案。

具俊曄每日守在大S墓旁。 （圖／翻攝自YT_KBS_secret）

節目透露，其實具俊曄自認情緒狀態尚未準備好面對正式訪談，之所以願意讓部分過程被公開，唯一的原因就是希望外界不要忘記大S的溫柔與美好，強調具俊曄只希望對外傳達一句話：「希望所有愛熙媛的人，永遠不要忘記她。」也讓不少觀眾感嘆：「這份愛真的超越了生死。」

主持人也在節目中說道，具俊曄幾乎每天都前往金寶山探望大S，無論天氣好壞都一定上山。製作團隊關心詢問：「下雨天也會出門嗎？」具俊曄僅平靜回應：「一定要來，熙媛躺在這裡比我更辛苦」，短短一句話，讓現場主持人與來賓數度哽咽，相當心疼。

