具俊曄為大S守墓！韓綜收視飆破4% 深情畫面感動200萬人

娛樂中心／許智超報導

女星大S（徐熙媛）2日辭世滿一週年，丈夫具俊曄親自為她設計的紀念雕像於當天揭幕，許多圈內好友都到場致意。南韓節目《名人生老病死的秘密》（셀럽병사의 비밀）製作特輯來台跟拍具俊曄行程，並曝光大S病故的時間軸，內容不僅讓主持群多次情緒潰堤，也成功打動觀眾，更讓收視率創下新高。

《名人生老病死的祕密》透過過往影像、訪談內容與旁白，完整回顧具俊曄與大S從年輕時相識、失聯多年，再因一通電話重新牽起緣分的過程。節目也透露，他們派出團隊來台造訪大S長眠的金寶山園區跟拍具俊曄三天，發現具俊曄連續幾天作息都一樣，將準備好的食物擺在墓前，接著就坐下來靜靜的看著大S過往的影片，「我無法相信有人能如此堅持一年」。

廣告 廣告

原本節目希望可以採訪具俊曄，但他哭到幾乎無法對話，讓前來採訪的記者也相當痛心，坦言這是從業多年來第一次遇到、也最難受的一次，「甚至還覺得訪問壞人還比較容易。看到一個成年人如此真摯地流淚，心如刀割」，每個工作人員都可以理解並心疼具俊曄，最終決定放棄採訪他。

具俊曄在過去一年幾乎天天前往墓園探望亡妻。 （圖／翻攝自KBS secret YouTube頻道）

此外，節目主持人張度練說道，具俊曄在過去一年幾乎天天前往墓園探望亡妻，無論天氣好壞都一定上山，面對製作團隊關心詢問「下雨天也會出門嗎？」他平靜卻沉重地回應，「熙媛比我更辛苦地躺在那裡，我怎麼可以不來？」短短一句話，讓現場主持人與來賓數度哽咽，導致錄影中斷，也成為該集最讓觀眾落淚的瞬間。

根據韓國尼爾森收視數據顯示，該集全國平均收視率達3.1%，最高瞬間收視一度衝上4.2%，換算下來吸引超過200萬名觀眾同時收看，奪得同時段的全國收視冠軍，尤其節目後段播出具俊曄獨自守在墓園、靜靜陪伴亡妻的畫面時，情緒張力達到最高點，因此被外界視為收視飆升的關鍵時刻。

回顧事發經過，2025年1月29日大S與家人一同赴日旅遊，抵達後不久便出現高燒與全身不適症狀，她起初認為只要讓身體保暖即可改善，因此在飯店泡溫泉，未料此舉對本身有心臟疾病的她而言，反而造成血管壓力驟升，成為病情急轉直下的關鍵。

大S被送往急診後，發現肺炎迅速惡化並出現併發症跡象，當地醫生建議立即轉送大型醫院治療，不過因身處異地，她對住院感到不安，堅持返家休養，家人只得緊急安排2月2日返台班機並辦理出院。然而，當天下午在前往機場途中突然心臟驟停，救護人員緊急將她送醫，醫療團隊全力搶救14小時，最終仍無法救回。

更多三立新聞網報導

從業以來最難受！韓媒金寶山守3天 1關鍵原因「放棄訪問具俊曄」

具俊曄瘦到26年前衣服還穿得下！寫滿「熙媛」紙條曝 淚播「這情歌」

大S病逝前想回家！1關鍵肺炎加劇「最後5天足跡曝光」機場心臟驟停

「生前1舉動」成致命關鍵！大S離世前想回家 赴機場病危搶救不治

