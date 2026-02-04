具俊曄為大S打造永恆雕像 手腕第四道刺青曝兩人情深點滴

在大S離世一周年的紀念日，一座特殊的雕像正式對外揭幕。這座由丈夫具俊曄親自設計的紀念雕像，成為他對亡妻最深刻的思念表達。

負責打造雕像的藝術總監李承道透露，這項藝術創作耗時10個月方告完成。雕像的設計不僅追求外型的相似，更在許多細節處融入兩人共同的記憶。最引人注目的是雕像右手背上刻有一朵小花圖案，這與具俊曄左手上的刺青完全相同，象徵著兩人之間的連結。

手腕上的三條線圈更有著特殊意義。根據李承道的說明，結婚之後的每一個週年，具俊曄都會在兩人手上各刺上一道線圈。為了讓牽手時線條能夠相扣，這些刺青分別落在他的左手與她的右手。如今，具俊曄已經在自己的手腕上刺下了第四條線，即使妻子已經不在，他仍選擇以這種方式延續兩人的約定。

雕像上的碑文設計同樣別具巧思。大S背上原有的翅膀刺青被轉化為羽毛元素，而具俊曄右肩上為她而刺的皇冠圖案，則被巧妙地加在字母S之上，組成全新的圖騰，象徵兩人精神世界的永恆相伴。

揭幕儀式結束後，李承道詢問具俊曄隔天的計畫。具俊曄回答表示，正在思考明天要煮什麼早餐帶上山去。這個簡單的回答，透露出他仍維持著為妻子準備餐點的習慣，每天帶著親手製作的早餐前往墓地探望。

這座雕像不僅是藝術品，更是愛情的見證。透過雕像上的每一個細節，具俊曄將與大S共同的回憶永久保存，讓這份愛能夠超越生死的界限，在時間的長河中永恆存在。

