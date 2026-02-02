具俊曄為愛妻大S設計紀念雕像名稱公開 周圍9立方體同行星般藏愛意

藝人大S徐熙媛去年二月病逝，長眠於金寶山墓地，今（2）日是她逝世滿1年的日子，丈夫具俊曄親自為愛妻設計的紀念雕像也在今日揭幕，許多親朋好友親自到場見證。而大S生前曾與具俊曄一起接受時尚雜誌《Vogue》專訪，《Vogue》也選在今天公開具俊曄設計雕像的幕後故事，讓人為之鼻酸。

根據《Vogue》的專訪指出，這座大S紀念雕像的名字為「熙媛的永恆軌道」，由當代知名藝術家李承道擔任藝術總監，以不鏽鋼與黃銅鑄造完成，整體裝置呈現範圍約為72平方公尺，雕塑主體高度約330公分。在雕像周遭有9個立方體，如行星般圍繞著熙媛，這是具俊曄最核心的創作符號，且「九」在韓語中與具俊曄的「Koo」同音，是熙媛最珍愛的數字，亦是兩人之間無可取代的密語。

「熙媛的永恆軌道」位在金寶山，雕像凝視著南方208度，這是連結著臺北、家人與愛的所在；同時也標記了2/8，含意是兩人2022年2月8日在韓國登記結婚的紀念日。

《Vogue》指出，這不是一座單純指向哀悼的紀念碑，而是一件以時間、陪伴與轉化為核心的裝置藝術作品，承載著具俊曄先生、大S的家人，以及無數曾被她照亮過的人，對她的思念與祝福。

家人們一同見證大S紀念雕像。圖／台視新聞

