具俊曄痛失摯愛1週年！大S忌日登韓網熱搜 《外傷重症中心》醫師剖析致命關鍵

大S（左）與具俊曄超越生死的愛情，連韓國媒體都十分關注。翻攝NATE、鄒保祥攝

昨天（2日）是大S（徐熙媛）病逝1週年的忌日，由於具俊曄所屬的酷龍，曾在韓國紅極一時，新聞也登上韓網熱搜，韓國KBS節目《名人生老病死的祕密》更特別飛來台灣製作特輯，除了將播出她與具俊曄超越生死的愛情，Netflix醫療韓劇《外傷重症中心》原作者李洛俊醫生，更從醫學角度深入剖析大S的肺炎，為何如此致命！

《外傷重症中心》原作者解析大S肺炎致命關鍵

李洛俊醫師除了是人氣小說作家，他的本業更是耳鼻喉科專科醫師，還是《名人生老病死的祕密》的主持班底之一。他在節目中分析道，由於大S生前患有先天性心臟疾病「二尖瓣脫垂症」，過去在生產時，也曾因子癇前症（妊娠毒血症）陷入昏迷，李洛俊直指，「這正是此次悲劇的關鍵導火線！」

廣告 廣告

李洛俊醫師說明當病毒侵入本身有心臟基礎疾病的患者體內時，會引發一連串致命反應，進一步解釋為何大S身上不存在「只是普通感冒」的安全區間，讓在場主持人及嘉賓都超震驚，也提醒觀眾務必小心留意。

李洛俊（中）醫師曾上過劉在錫（左）主持的《劉QUIZ ON THE BLOCK》。翻攝IG@nak0602

大S、具俊曄愛情故事感動攝影棚

《名人生老病死的祕密》將播出大S與具俊曄的愛情故事。翻攝KBS

除了以醫學角度分析，節目中也將聚焦兩人相隔20年奇蹟重逢，比韓劇還夢幻的愛情故事，尤其他們是靠一通電話再度牽起緣分，讓OH MY GIRL成員效定與作詞人金伊娜直呼浪漫，金伊娜更感性生動地形容，「就像被真空保存的情感，突然『啵』一聲爆開的感覺。」該集特輯預計今晚台灣時間7點30分播出。

具俊曄為大S打造雕像

具俊曄親手為大S的雕像揭幕。鄒保祥攝

大S雕像由具俊曄擔綱製作人操刀打造。鄒保祥攝

具俊曄昨也在愛妻大S雕像揭幕儀式，穿上27年前大S送他的大衣，而大S坐落於金寶山墓園的雕像，也是他參與打造的，他憶及大S常自嘲是從外星來的，因此設計出9個方塊代表九大行星，而「9」正是大S的幸運數字。具俊曄表示：「我要幫她打造一個專屬於她的銀河系，讓這份愛持續運行。」

光頭歐巴具俊曄不捨大S：想死妳了

此外，昨晚具俊曄也在IG用韓文寫了一封信，再度深情地向摯愛大S吐露：「我們下次見面的話，永遠…永遠在一起吧。」更向大S告白：「想妳，好想妳…真的想死妳了。」並屬名「妳永遠的光頭歐巴，俊俊」，再度讓人感受到兩人至死不渝的愛情。



回到原文

更多鏡報報導

SJ始源1日快閃來台追悼大S！險錯過班機 粉絲驚呼：崔總裁竟搭廉航

淚揭大S雕像「回歸少女」內幕！具俊曄穿27年前禮物致詞 揭《流星》心碎傳情暗號

大S離世周年揭幕純白雕像！具俊曄親自操刀 小S致詞淚謝「給了姐姐最純粹的愛」

兆元宴大合照變大型找人遊戲？2000人一起「尋找陳瑞聰」