具俊曄痛苦到製作單位不忍心！節目組觀察3天「主動取消採訪」 攝影棚全員「哭到錄影中斷」破收視紀錄

《名人病死的祕密》製作單位因為不忍心，最終取消對具俊曄的採訪。翻攝KBS

KBS2 醫療紀錄綜藝《名人病死的祕密》（셀럽병사의 비밀）於 3 日播出具俊曄與已故妻子大S（徐熙媛）的專題，揭開這段世紀之戀背後的醫療悲劇與守護故事。該集節目播出後，在韓國引發核彈級迴響，收視率不僅在瞬間衝破 4.2%，創下該節目自開播以來的歷史新高紀錄，更成功奪下同時段綜藝節目收視亞軍。 此外，衡量節目話題度的關鍵指標「2049 收視率」（20 歲至 49 歲核心目標族群）也達到 1.0%，證明了不論是老中青世代，都對這段超越生死的愛情與真相高度關注。

《名人病死的祕密》棚內眾人哭到一度中斷錄影。翻攝KBS

墓園實地觀察三天 具俊曄悲慟現狀讓製作組主動放棄採訪

《名人病死的祕密》製作團隊為了製作一週年特輯特別飛抵台灣，在徐熙媛安葬的新北市金寶山墓園進行了為期三天的實地觀察。製作單位在通話中向《韓國日報》獨家透露，這三天對團隊來說極其煎熬。他們親眼見到具俊曄身形變得極其消瘦、憔悴不堪，每天雷打不動地往返住家與墓園，即便路程長達 3 小時，他也一日不曾間斷。

製作單位透露，這三天裡，具俊曄每天都會親自準備亡妻生前喜愛的食物，在墓碑前擺好後，便靜靜坐在一旁播放兩人的生活影片，彷彿兩人仍在共進餐點。製作人感嘆：「我們在現場守候了三天，原本計劃進行正式採訪，但具俊曄哭到完全無法對話的程度，看到一個成年的大人那樣真心痛哭，我們的心都碎了。」基於對家屬的體諒與對這份哀思的尊重，團隊最終做出重大決定：主動取消原定的採訪邀請，僅以遠處守護的方式完成拍攝。製作組直言：「這是我生命中最困難的一次會面，如果這是電影，心裡或許還會好過一點。」

攝影棚錄影數度中斷 張度練因具俊曄原話當場崩潰

在攝影棚觀看 VCR 的主持人張度練與李燦元多次泣不成聲。特別是當張度練轉述具俊曄即使在惡劣天氣下也堅持守墓的原話：「熙媛躺在那裡比我還要辛苦，我怎麼能不來？」語音未落，張度練便因極度悲慟而掩面痛哭，現場氣氛凝重到無法繼續，錄影一度被迫中斷。

製作單位表示，雖然錄影中斷導致流程受阻，但為了真實呈現這份深刻的共感，製作組決定不進行任何補拍或修飾，將所有嘉賓與主持人群最真實、最赤裸的情緒反應原樣播出，這也成為帶動該集收視率突破紀錄、引發全韓觀眾淚崩的關鍵因素。

醫學專家在《名人病死的祕密》節目中剖析大S死因。翻攝KBS

醫學專家剖析死因：二尖瓣脫垂與妊娠毒血症的連鎖反應

除了感性追悼，節目亦邀請耳鼻喉科專家李樂俊分析徐熙媛的醫療史。李醫師指出，徐熙媛患有先天性心臟病「二尖瓣脫垂」，加上二胎時曾發生嚴重的「妊娠毒血症」，導致其心肺功能長期處於高風險狀態。

去年 2 月她在日本旅遊期間，因感冒引發肺炎，後續迅速惡化為敗血症。專家分析，對於有基礎疾病的患者，初期看似感冒的症狀極可能迅速演變為致命的併發症，導致多重器官衰竭。這場醫療悲劇最終讓這段跨越 20 年的「世紀之戀」在結婚 3 年後畫下句點。製作單位最後也呼籲具俊曄能顧念自身健康，早日帶著愛與回憶走出陰霾。



