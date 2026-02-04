具俊曄瘦到26年前衣服還穿得下！寫滿「熙媛」紙條曝 淚播「這情歌」

娛樂中心／綜合報導

女星大S（徐熙媛）2日辭世滿一週年，丈夫具俊曄親自為她設計的紀念雕像於當天揭幕。具俊曄的酷龍隊友姜元來坐著輪椅，與好友洪祿基一同來台弔唁。對此，姜元來也在深夜發文，透露具俊曄近況，不停在聽著「這首歌」。

具俊曄暴瘦畫面。（圖／翻攝自姜元來IG）

姜元來表示在見到具俊曄後，發現他消瘦許多，甚至連26年前大S送給他的衣服都還穿得下。坦言具俊曄見到洪祿基後情緒潰堤，三人坐在休息室裡邊聊天邊拭淚，「有很長一段時間，我們甚至說不出一句問候，只能默默替彼此擦眼淚。」具俊曄也反覆播放女歌手金娜英的〈比起春天的氣息更愛你〉，歌詞彷彿化作他對大S的深情告白。

廣告 廣告

姜元來透露具俊曄在紙上寫滿大S。（圖／翻攝自姜元來IG）

姜元來也分享，具俊曄一邊聽歌、一邊落淚，還在紙上不停寫著，等到具俊曄離開後，他整理桌面才看到一張寫滿「熙媛」韓文名字的紙條，擔心被誤丟，便小心收起保存，也讓他相當心疼和不捨。

更多三立新聞網報導

大S搶救14小時逝世！關鍵細節曝光 具俊曄「1原因親授權」

布魯克林為妻開戰貝克漢夫婦！億萬富翁岳父不忍發聲：他們很棒

大S病逝前想回家！1關鍵肺炎加劇「最後5天足跡曝光」機場心臟驟停

撒嬌舞爆紅！TWS首世巡「6缺1」登高雄 林俊傑神曲全場尖叫

