具俊曄穿27年前熙媛送的大衣！淚崩訴思念：我永遠的愛

女星大S（徐熙媛）離世滿一年，丈夫具俊曄親手打造大S雕像，與S家人2日在金寶山舉行揭幕儀式。具俊曄穿上27年前大S送他的咖啡色大衣，並淚訴這一年多來對她的思念，令人動容。

具俊曄痛失大S近一年，金寶山揭幕雕像淚訴思念 。（圖／經紀公司提供）

揭幕儀式結束後，具俊曄透過IG發文表達對妻子的無盡思念，開頭一句「我永遠的愛、我的一切熙媛」便令人鼻酸。他坦言，至今仍無法接受大S離世的事實，常在空蕩蕩的房間醒來，分不清現實與夢境，胸口的痛楚不斷湧上。

具俊曄透露，每天仍會思考要做什麼料理給大S吃，帶著飯菜前往金寶山的途中淚流不止。他哽咽表示，哭泣是自己唯一能撫慰思念的方式，並深情喊話：「等我們下次再見的時候，就永遠在一起吧。」字字句句流露對愛妻的不捨與深情。

親朋好友們在大S紀念追思會上合影。（圖／經紀公司提供）

昨日揭幕儀式上，大S生前的圈內好友紛紛低調現身致意，包含仔仔周渝民、言承旭、羅志祥、陳建州、范瑋琪夫妻、蔡康永、吳佩慈、楊丞琳、賈永婕夫妻、王偉忠夫妻、邱瓈寬、彭小刀、陶晶瑩等。具俊曄昔日團體「酷龍」搭檔姜元來，以及Super Junior始源也現身會場，在大S雕像前獻花悼念。

