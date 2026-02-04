具俊曄背癱瘓隊友探望大S 「衛生紙寫愛妻名字」惹淚崩

姜元來（左圖右）來台參加追思會，具俊曄用衛生紙寫大S名字。（圖／IG@clon52、經紀人提供）

女星大S（徐熙媛）離世至今已一年，老公具俊曄與S家日前舉行紀念儀式，許多親朋好友都到場悼念，就連具俊曄的多年隊友姜元來（강원래）也特地來台參加。姜元來3日回憶周年當天的場景，透露具俊曄休息時在衛生紙上不斷寫大S的名字，表達對亡妻的思念。

姜元來提到，去年夏天從新聞看到具俊曄每天都會探望大S的消息，因為他都沒有參加兩人的婚禮和大S的喪禮，於是決定到金寶山拜訪，並抱著「不知道能不能聯絡上」的心情傳訊息給具俊曄，「結果他約我隔天上午直接在墓園停車場見面。具俊曄說要去大S的地方有幾階樓梯，於是他背著我上去，隨後去車上拿了3個便當，一個是大S的，一個是我的，一個是具俊曄的」。

姜元來表示，具俊曄拿完便當就向他和大S對話：「元來啊，打個招呼，是熙媛啊」、「熙媛啊，好久不見，元來來了。一起好好吃個飯吧」，想不到具俊曄話語一出，姜元來沒忍住淚水，「（當下）連一匙飯都舀不起來，具俊曄也在旁邊屏息痛哭」。

而時隔1年，姜元來趁逝世周年再度探望大S，由於事先未主動通知具俊曄，想不到具俊曄已經消瘦到能穿下26年前大S送的外套，且久久未與另一位朋友見面，結果具俊曄與朋友互相擁抱後又流下了眼淚，「好一陣子我們連問候都說不出口，只是靜靜地待著、一句話也沒有說，不停地擦拭眼淚」。

至於周年儀式空檔，姜元來看見具俊曄坐在休息室裡，循環播放韓國歌曲，邊聽邊哭、手裡寫著東西，於是他近距離一看，具俊曄竟在衛生紙上不停寫著「徐熙媛」的名字，但擔心被當成垃圾丟掉，他便收藏起來，同時紙上還寫下：「我們再次、再次相見的那天，那時我會先奔向妳，將未能表達的整顆心意裝載，更愛妳，愛妳」，即使是引用韓文歌詞，仍深刻描寫具俊曄的心情，令人心疼又不捨。

