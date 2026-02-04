具俊曄背癱瘓隊友祭拜大S！姜元來見好友心酸一幕 「一口飯都吃不了」

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

女星大S（徐熙媛）2日離世一周年，S一家人以及演藝圈好友相聚，參加大S老公具俊曄為愛妻打造的紀念雕像揭幕儀式，而當年與具俊曄組成團體「酷龍」的成員姜元來，坐著輪椅也依舊特地從南韓飛來台灣參加，他在社群媒體上也透露，去年來台時，見到的心酸一幕。

具俊曄帶著好友姜元來去祭拜大S。（圖／翻攝姜元來IG）

姜元來提到，他沒有參與好友的婚禮以及大S的葬禮，感到非常遺憾，去年夏天看到了關於好友具俊曄的文章，得知他每天都會獨自一個人去大S的墓地，所以直接來了台北一趟。抵達大S的墓地後，姜元來想要去祭拜，又不確定能不能聯絡上具俊曄，因此傳了訊息給對方，具俊曄答應了，兩人相約第二天早上見面。

具俊曄在墓園的停車上等他，因為姜元來行動不方便，去墓園的話有階梯，具俊曄二部不說就背著他爬樓梯，把他帶到大S的墓前。之後具俊曄拿出3個便當，裡面裝的是姜元來去具俊曄家玩時，具俊曄最常做給他吃的雞蛋拌飯，那時候具俊曄溫柔的對空氣說：「熙媛啊，元來好久沒來看妳了，我們一起吃頓飯吧！」這一句話，讓姜元來瞬間淚崩，一口飯都吃不了，而一旁的具俊曄則是默默掉淚，讓人感到心酸。

姜元來祭拜大S。（圖／翻攝姜元來IG）

