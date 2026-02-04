具俊曄背老友探望大S！墓前「這1幕」逼哭他

娛樂中心／李汶臻報導

女星大S（徐熙媛）2025年2月初因流感併發肺炎，病逝於日本東京，年僅48歲。本（2）月2日適逢她逝世一週年，家人與演藝圈好友當天齊聚金寶山，參加由大S丈夫具俊曄打造的紀念雕像揭幕儀式。「酷龍」隊友姜元來也坐著輪椅現身，他事後也透過社群分享去（2025）年祭拜大S的情景，透露具俊曄在墓前的這番話和舉動，直接逼哭他、讓他一口飯也吃不下。

姜元來昨（3日）接連在IG社群上傳3則貼文，談及具俊曄痛失愛妻一年的私下狀態以及自己去（2025）年祭拜大S的情景。他回憶稱，自己和友人在2月2日大S逝世滿週年當天，沒有通知具俊曄便直接飛到台北。輾轉之下，好不容易見到具俊曄，發現他瘦到連26年前大S送他的衣服都還穿得下。

「酷龍」隊友姜元來赴台，曬出具俊燁（右）在休息室的真實狀態。（圖／翻攝自IG@clon52）

具俊曄思念亡妻，暴瘦到連26年前大S送他的衣服還能穿得下。（圖／翻攝自IG@clon52）





另一則貼文中，姜元來還原了大S雕像揭幕儀式當天、一幕不為人知的感人場面。他透露，具俊曄當天休息室裡，一直反覆播放著歌曲、一邊聽一邊哭。他還拿著衛生紙不停地塗寫，上面寫著「徐熙媛」、「熙媛啊」等字樣，姜元來擔心那張紙會被當成垃圾丟掉，因此將紙收起來。

具俊曄在休息室拿著衛生紙不停地塗寫，上面寫著「徐熙媛」、「熙媛啊」等字樣。（圖／翻攝自IG@clon52）





姜元來隨後又發文還原去（2025）年祭拜大S的情景，他當時本打算自行前往探望，但最後還是聯絡了具俊曄，兩人相約在墓園停車場會面，具俊曄親自揹他踏上層層階梯，抵達大S的長眠處。姜元來透露，具俊曄準備了3份雞蛋拌飯便當，其中一份是給大S，還請他向大S打招呼，接著還對著空氣喊「熙媛啊，元來來看你了」。這一幕讓姜元來當場紅了眼眶，忍不住淚流不止，手中的飯菜也一口都吃不下。

「酷龍」隊友姜元來（坐輪椅者）透露，具俊曄曾親自揹他探望大S。（圖／翻攝自IG@clon52）

