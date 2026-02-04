具俊曄親背姜來元上墓園弔大S 紙上寫滿「熙媛」見好友秒淚崩

【緯來新聞網】徐熙媛（藝名大S）逝世滿一週年當天，其丈夫具俊曄親手設計的紀念雕像於金寶山揭幕，成為眾人悼念焦點。具俊曄多年摯友、酷龍團員姜元來與音樂人洪祿基共同抵台參加活動，場面哀戚，情緒激動。姜元來也透過IG透露具俊曄現況，讓他非常不捨。

具俊曄狀況讓姜元來十分不捨。（圖／翻攝@clon52 ）

徐熙媛逝世 具俊曄每日奔金寶山悼念亡妻

徐熙媛為台灣知名藝人，2025年2月2日逝世，享年48歲。她與韓國團體酷龍成員具俊曄於2000年代短暫交往，並於2022年重燃舊情再婚，成為當年華語娛樂圈焦點。婚後兩人感情深厚，徐熙媛離世後，具俊曄長期留在台灣，陪伴其家人並持續哀悼。



姜元來、洪祿基義無反顧抵台陪伴 具俊曄秒哭

姜元來社群媒體發文透露，他與洪祿基抵達金寶山後，與具俊曄會面時，三人淚流不止，久久無法言語。而去年夏天姜元來因身體不便無法爬樓梯前往墓園，具俊曄則「背著姜元來」上去，而當時具俊曄也拿著3盒便當到墓園，並說著：「熙媛啊，元來來看妳了，我們一起吃飯吧。」讓姜元來十分不捨。

具俊曄衛生紙寫滿「熙媛」，瘦到穿得下27年前大S送的大衣

姜元來表示，在休息室時具俊曄在衛生紙上寫滿徐熙媛的名字，擔心該紙條遭人誤丟，姜元來特別將其保存。另外姜元來表示，具俊曄已經瘦到穿的下大S於27年前送的大衣外套，憔悴模樣讓他非常心疼。





姜元來在社群平台分享悼念經過後，引發韓國網友共鳴，不少留言表達對具俊曄的關懷與哀悼。有粉絲寫道，希望他「為了熙媛保重身體」，也有留言指出，「看到他寫名字那一段令人鼻酸」，並稱「熙媛一定會在天上看著他」。部分網友也感嘆兩人感情深厚，留言表示「若時間能倒流就好了」。

