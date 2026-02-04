具俊曄親背癱瘓隊友來看大S！墓前「深情舉動」曝光 秒逼哭他

娛樂中心／蔡佩伶報導

大S紀念雕像揭幕儀式在2日完成，當天雖然下起雨來，不過家屬以及好友們依舊現身金寶山見證，其中，曾與具俊曄組團「酷龍」的姜元來即使行動不便，也飛來台灣參加，事後，他透過社群分享去年（2025）祭拜大S的情景。

姜元來表示當時原本想要自行前往，但後來還是決定嘗試聯絡具俊曄，兩人也相約在墓園停車場會面，而因為他腳傷無法行走，於是具俊曄親自揹著他踏上層層階梯，只為讓姜元來順利抵達大S長眠處。

姜元來透露具俊曄一共準備3份雞蛋拌飯便當，其中一份則是給大S，隨後便讓姜元來跟大S打招呼，還對著空氣喊道「熙媛啊，好久不見的元來來看你了」，具俊曄的種種舉動讓姜元來紅了眼眶，坦言自己當下淚流不止，手頭上的飯菜更是一口都吃不下。

其實，自大S離世一年來，停工的具俊曄最常出沒的地點便是金寶山，不少網友都目擊過他的身影，提到具俊曄會仔細擦拭大S墓碑，顯見對大S用情至深。

姜元來到金寶山探望大S。（圖／翻攝自姜元來IG）

