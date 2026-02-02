即時中心／連國程報導

藝人大S於2025年赴日旅遊猝逝，長眠金寶山，她的紀念雕像也會在逝世滿週年的今（2）日揭幕，她的丈夫具俊曄、小S、S媽及親友都會到場。

具俊曄親自設計大S的雕像，以大理石材質為基底，園區通往雕像的階梯也排列成S形，加上「具」在韓文的發音是「九」，因此階梯也是9階，處處可見具俊曄對大S的深情。事實上，具俊曄在過去一年來，經常被目擊前往金寶山墓園，也讓許多大S的粉絲聽了相當感動。

快新聞／具俊曄親自設計！大S紀念雕像今揭幕 S媽低調現身

大S紀念雕像今天將揭幕。（圖／民視新聞）

廣告 廣告





原文出處：快新聞／具俊曄親自設計！大S紀念雕像今揭幕 S媽低調現身

更多民視新聞報導

楊繡惠提到母親不忍哭了！眼見一幕淚憶「悲情往事」：好怕被笑

中壢警匪追逐爆槍響！嫌犯拒檢衝撞 警連轟12槍仍在逃

黃國昌沒錢了？辭立委自曝民眾黨主席沒薪水 喊回去登錄律師

