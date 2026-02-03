具俊曄親自設計「大S紀念雕像」遭問：怎麼不像本人？ 網翻舊照、總監曝心中最初的她

具俊曄親自為大S設計的紀念雕像於逝世一週年揭幕，溫柔童趣造型引發網友熱烈討論。（翻攝自微博、讀者提供）

女星大S（徐熙媛）逝世滿一週年，由丈夫具俊曄親自設計的紀念雕像於忌日當天正式揭幕。雕像曝光後引發高度討論，有部分網友質疑外型「不像大S」，不過也有人翻出大S年輕時的舊照對比，「大S永遠是歐巴心中那個可愛的小女孩。」

大S紀念雕像不像本人？ 具俊曄設計理念曝光

大S紀念雕像以一名閉眼微笑的女孩形象呈現，人物身穿連身裙、頭綁蝴蝶結，雙手合十置於胸前，整體風格溫柔童趣。雕像揭幕後，部分網友對造型提出疑問，認為外觀與大S本人不完全相符。

不過，隨後有網友翻出大S年輕時與家中長輩的合照，照片中頭上的髮飾同樣是蝴蝶結造型，神情與雕像高度相似，讓不少人改口直呼：「原來這是具俊曄心中的大S！」

雕像原型從何而來？ 大S自稱「外星人」成靈感關鍵字

具俊曄曾提及，雕像的設計靈感來自大S生前常以「外星人」自稱，因此整體概念延伸為宇宙主題，並以9個行星方塊作為結構元素。人物形象則刻意回歸純粹與童心，並非單純重現外貌，而是呈現他心中最初、最純真的模樣。

這樣的設計理念，也讓不少網友留言表示理解，認為雕像所呈現的是情感與記憶，而非寫實複製。

藝術總監如何回應爭議？

「這是一件完全屬於具俊曄先生、獻給熙媛的作品，我的角色是協助他將情感轉化為可被時間承載的形式。」負責執行雕像創作的藝術總監李承道也透過社群平台說明創作背景，強調這件作品並非以還原外貌為目標，而是希望傳達大S留下的精神狀態，並為她打造一個可以被時間保存的存在形式。

