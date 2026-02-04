具俊曄遭抹黑吃軟飯 韓媒：他努力工作「本想為熙媛準備新家」

大S（徐熙媛）今年2月2日迎來病逝一周年，近日韓國媒體到台灣採訪具俊曄這一年來的生活作息，其中聊到具俊曄當時被大S前夫汪小菲抹黑吃軟飯，具俊曄沒回應，私下更努力工作，「具俊曄就是這麼默默地付出，為了徐熙媛和孩子準備新的安樂窩」，未料願望還沒實現，家裡的女主人先走一步。

韓國KBS節目《名人生老病死的秘密》昨(3日)上線播出，主持人和來賓聊到具俊曄和大S復合結婚後很甜蜜，還傳出大S想上廁所，具俊曄就會一口答應公主抱帶她去，說：「妳很輕」；具俊曄先前從不做菜，為了大S開始學下廚，每天都會做一頓飯菜，起初做韓國烤肉，大S和徐家人都很喜歡，具俊曄說：「我也不知道我會做，可能是遇到了真心愛的人，我決定結婚，是因為這輩子有為徐熙媛做好一切的信心」。

主持人說，但是徐熙媛的前夫汪小菲使出輿論操作，說具俊曄沒錢、穿大S買的衣服，電費還都是汪小菲繳的，具俊曄沒回應，但用行動證明自己的能力，到各大夜店表演工作，也接了不少廣告和通告，證明自己仍有賺錢能力。

主持人說：「是的，具俊曄就是這麼默默地付出，為了徐熙媛和孩子準備新的安樂窩」，小S也說：「姊夫已經做好用自己能力讓姊姊幸福的準備，姊夫本來是對錢不怎麼關注的人，為了姊姊，來到台灣真的很努力工作。遇到姊夫後，姊姊真的很高興，像變成小孩一樣」，其他人則表示，姊妹之間最親近，也是最能給彼此客觀評論的人，如果連小S都這麼評價具俊曄，可見他真的是很好的人，才能得到徐家人一致認同。

