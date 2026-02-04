具俊曄遭汪小菲抹黑軟飯男！韓媒揭他私下暖舉：努力工作想給大S新家

記者蔡維歆／台北報導

大S早在2005年寫下答案：翻開蝴蝶飛了，看懂大S徐熙媛深藏對具俊曄的愛。（圖／翻攝自大S臉書、微博、記者趙于瑩攝影）

藝人具俊曄自與大S（徐熙媛）結婚後，一舉一動備受外界關注，甚至一度被女方前夫汪小菲指控是「軟飯男」，近日大S迎來離世一週年的日子，韓媒也曝光了他平時對大S的寵愛，不僅為了老婆學做菜，還會抱著她去上廁所，甚至為了想要讓大S有一個新家住，他非常努力工作賺錢，沒想到還沒好好享受幸褔的日子，大S就先走了一步。

S媽與具俊曄現身金寶山。（圖／記者趙于瑩攝影）

韓國KBS節目《名人生老病死的秘密》3日上線播出，主持人和來賓聊到具俊曄和大S復合結婚後很甜蜜，還傳出大S想上廁所，具俊曄就會一口答應公主抱帶她去，說：「妳很輕」；具俊曄先前從不做菜，為了大S開始學下廚，每天都會做一頓飯菜，起初做韓國烤肉，大S和徐家人都很喜歡，具俊曄說：「我也不知道我會做，可能是遇到了真心愛的人，我決定結婚，是因為這輩子有為徐熙媛做好一切的信心」。

而先前因前夫汪小菲相關言論，外界一度對具俊曄出現「吃軟飯」、「靠前夫付電費」等質疑，不過他始終未正面回擊，而是默默接下夜店表演、廣告與通告，以實際收入證明自己的能力，主持人說：「是的，具俊曄就是這麼默默地付出，為了徐熙媛和孩子準備新的安樂窩」。然而在兩人入住新房前，大S就先走了一步，讓具俊曄悲慟不已，至今一年仍遲遲無法走出傷痛。

