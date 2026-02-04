具俊曄遭汪小菲抹黑軟飯男 韓媒揭私下面：想給大S新家

具俊曄想給大S一個新家，未料兩人卻天人永隔。（圖／翻攝自大S臉書、東森娛樂）





女星大S（徐熙媛）與2022年再婚初戀具俊曄，前夫汪小菲諷刺男方是「軟飯男」，但不影響兩人愛的甜蜜幸福，未料卻在結婚3週年前天人永隔。近日適逢大S離世週年，韓媒曝光具俊曄的寵妻舉動，甚至為了想給大S一個新家，努力工作賺錢。

韓國節目《名人生老病死的秘密》昨（3）日播出，聊到具俊曄和大S婚姻生活相當甜蜜，還傳出大S想上廁所，具俊曄就會公主抱帶她去；另外，從不下廚的具俊曄為了大S開始學做菜，每天都親自做一頓飯，大S和家人們也都很喜歡他的手藝，具俊曄也坦言，可能是因為遇到想守護的人，心甘情願付出一切。

廣告 廣告

另外，先前因為汪小菲的關係，讓外界對具俊曄有「吃軟飯」、「靠前夫付電費」等誤解，不過他始終沒有正面反擊，反而是默默接下夜店表演、通告、廣告，藉此證明自己的收入能力，節目甚至透露，具俊曄私下規劃希望給大S及孩子們一個新家，沒想到在入住新房前，大S就先走一步，也讓具俊曄至今深陷悲痛。



【更多東森娛樂報導】

●夫妻回歸沒合體！「老高與小茉爆離婚」 婚姻關係全說了

●大S雕像不像她？網翻出年輕照神反轉 金屬環藏深意

●馬如龍愛子家中跌倒猝逝 四女兒悲痛證實了

