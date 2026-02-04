具俊曄雕像獻大S 心願已了回韓過年

具俊曄日前身穿大S在26年前送給他的大衣舉辦雕像揭幕儀式。（資料照片）

大S徐熙媛去年2月2日在日本東京病逝，丈夫具俊曄、小S徐熙娣、S媽黃春梅等人在她逝世一周年於金寶山舉行紀念雕像揭幕儀式。4日傳出，過去一年風雨無阻上山守在大S墓碑前的具俊曄，近期可能返回韓國生活。

S家親友昨表示，農曆新春將到，孝順的具俊曄將回韓國和媽媽、姊姊一起過年，「他已經待在台灣一年了，既然事情已經圓滿結束，在這個重要節日，他留在台灣的機率偏小，應該是回韓國，和家人團聚。」而S媽除夕夜將到小S和許雅鈞一家人一起圍爐。

具俊曄未來的打算？S家親友表示無法代表回答，僅透露具俊曄覺得揭幕儀式已經完成他的心願，也完整的跟大S告別，「雕像是他花很多心思送給大S的禮物，也是給S家的慰藉，由於儀式圓滿幕，加上他的韓國好友姜元來、洪祿基、始源都有出席，給他鼓勵，所以具俊曄的心情好多了。」

另，微博近幾日突然討論，S家不安排孩子出席，是因為S媽想要保護小孩，避免他們直接面對媽媽雕像要承受過度悲傷，S家親友昨反擊這說法，「不可能，S家不是這種人，網路傳聞不能信」，而事實上，家人去年也缺席大S喪禮。

關於家人的動向，汪小菲妻子馬筱梅先前在直播中透露，他們正在北京過寒假，為何沒出席？她僅說，她也不清楚兩家人溝通的內容，孩子們寒假的隔天就前往北京，由她、汪小菲、保母一同照顧。