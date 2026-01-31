具俊曄首發聲「熙媛比我還辛苦」每日堅守墓碑 網不捨：為了活下去

記者林汝珊／台北報導

已故藝人大S（徐熙媛）離世快滿一年，將於2月2日迎來忌日，具俊曄首度透過韓國節目《名人生老病死的秘密》吐露心情，主持人張度練也忍不住在節目中落淚，透露具俊曄幾乎無法言語，難過地說不出話來。

具俊曄幾乎每天來到墓園陪伴大S。 （圖／翻攝自YT_KBS_secret）

節目預告中回顧了具俊曄與徐熙媛的愛情歷程，也展示了在徐熙媛離世一年後，具俊曄仍守在妻子墓前的身影。主持人張度練表示：「我們製作組曾與具俊曄先生短暫交談，他說『今天下雨，我以為您不會出現』，具俊曄回答『我一定要來，熙媛躺在那裡比我辛苦』。」

廣告 廣告

具俊曄不捨：「熙媛躺在那裡比我辛苦」。 （圖／翻攝自YT_KBS_secret）

張度練也透露：「當時他幾乎一整段時間都說不出話來，每一個問題的回答都是眼淚。這樣的畫面，我們不會輕易讓大家看到……」一邊說著，她也哽咽落淚。畫面曝光後也引起討論，不少網友認為具俊曄一切行為都是為了活下去，「他這樣做，是因為他想活下來、想撐下去而已」、「他必須這樣做，才能繼續活著。如果不是每天去那裡，放張椅子、發呆地看著，他可能真的活不下去」。

更多三立新聞網報導

趙露思現身「神級戰袍」氣場炸裂！巴黎發表僅3天⋯官方火速空運

震撼彈！AV女優宣佈引退 正面嗆「裸體不可恥」：值得驕傲的工作

才認「有天離開演藝圈」楊丞琳整頭大爆改：實在沒忍住⋯網全看傻

米倉涼子涉毒大逆轉！獲不起訴 業界認「形象已受損」轉機曝光

