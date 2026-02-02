具俊曄、小S冒雨赴金寶山 現場「一安排」暖心曝光

大S紀念碑將在下午2點揭幕。(記者傅茗渝攝)

〔記者傅茗渝／台北報導〕今(2)日是「大S」徐熙媛離世滿一週年的日子，具俊曄親自設計的紀念雕像於金寶山正式揭幕。現場雖然氣氛哀戚，且正逢北台灣入冬後的陰雨天氣，但在媒體鏡頭捕捉不到的角落，S家卻用一細節，讓在場守候的媒體記者直呼：「心頭一暖」。

今日金寶山現場陰雨朦朧，細雨不斷飄散。由於儀式並未開放媒體進入園區內部拍攝，記者多半只能冒雨守候。然而，S家人在安排儀式場地時，預先在媒體拍攝區也搭建了專屬的遮雨棚。

細雨中顯溫情，S一家貼心設遮雨棚溫暖記者。(記者傅茗渝攝)

許多公眾人物在面臨家喪或重大事件時，往往自顧不暇，甚至對媒體避之唯恐不及。但S一家在承受喪親之痛的週年活動上，仍能周全地照顧到在場工作人員的身體狀況，這份「共感」與「尊重」，無疑是對大S生前優雅風範的最佳延續。從現場畫面可以看到，S家成員預計坐在白色棚架下觀禮。

回顧這一年，不管是具俊曄表露的癡情，還是小S為了陪伴S媽而選擇的停工，S一家始終以安靜且堅韌的方式在處理悲傷。今日這一座紀念雕像，或許刻劃的是大S的身影，也是S一家及具俊曄心頭的安慰。

