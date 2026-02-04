具俊曄「每天做菜擺大S墓前」身形暴瘦 韓媒守3日不忍採訪

具俊曄每天風雨無阻守護著大S的墓。(圖/經紀公司提供、IG@djkoo)

已故女星大S（徐熙媛）離世滿1年，韓國KBS節目《名人生老病死的秘密》製作單位特別來台灣專訪具俊曄，並公開採訪的幕後故事。具俊曄除了變得極度消瘦，還哭到無法言語，讓製作單位非常心疼，決定放棄採訪，給他空間。

《名人生老病死的秘密》4日公布採訪具俊曄的後記，節目組在台灣停留三天，一直在大S長眠的金寶山觀察具俊曄。當韓國記者親眼看到具俊曄，不但變得非常憔悴、身形暴瘦，還哭到無法對話的程度，節目組感到非常心痛，只能在一旁默默陪伴。

韓國記者也感慨道：「我從事採訪工作以來第一次遇到這種狀況，反倒是採訪壞人還比較容易。這是我人生中最難受的一次相遇，看到一個大男人如此真心地哭泣，心都碎了。我第一次看到愛到這種層次的愛情，如果是電影情節，心裡反而會比較舒坦。」現場工作人員也能理解具俊曄的感受。

經過三天的觀察，節目組發現具俊曄的作息始終如一，每天花3小時往返於住處與金寶山之間，沒有一天缺席。節目組雖然守候三天，但看到具俊曄如此痛苦，最終決定不採訪。節目組透露，具俊曄每天都會親手做菜，擺在墓碑前並行禮，然後像是一起吃飯一樣坐著，反覆地看著大S的影片，「他至少會靜靜地坐上1到2個小時，無論是下雨天還是烈日當頭的日子，他每天都會來。墓地冬天很冷、夏天很熱，他卻在空無一人的地方那樣獨自坐著。」難以想像具俊曄這一年都是這樣度過的。

痛失大S的具俊曄，身形變得單薄許多。(經紀公司提供)

而在攝影棚內觀看這一幕的嘉賓張度練、李燦元等人，心情太過沉重，最終忍不住淚水，導致錄影不得不中斷。節目組坦言，在整個採訪過程中內心都感到很沉重，「第一次見到這種程度的愛情。太難以置信，感覺往後也不會再有這樣的愛情了。只希望具俊曄能保重身體。他現在太瘦了。在當地遇到的台灣粉絲們雖然也懷念大S，但也希望具俊曄不要再那麼痛苦了，大S一定也不希望具俊曄這麼難過。希望他能甩開悲傷，過好自己的生活。這應該是台灣和韓國國內粉絲們共同的心聲。」

節目組也提到，雖然有跟具俊曄交談幾句，但所有對話內容都圍繞在大S，最終節目組決定保護具俊曄的隱私，「希望具俊曄能早日恢復健康。他似乎完全不擔心自己，所有的焦點都只在妻子徐熙媛身上。這份超現實的愛情讓人太心痛了。希望能好好克服過去。」

