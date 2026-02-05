具俊曄、黎明同框片瘋傳！他緊身衣秀胸肌 網虧「像四大天王的保鑣」

娛樂中心／綜合報導

網友挖出具俊曄過去和香港四大天王黎明同框的畫面，笑虧「彷彿看到黎明和他的保鏢。」（圖／翻攝自YouTube）

女星大S（徐熙媛）於去年2月2日在日本東京因流感引發肺炎辭世，享年48歲。適逢逝世滿一周年，2日親朋好友現身金寶山，舉行紀念雕像揭幕儀式，也讓具俊曄一舉一動受到媒體緊盯。有網友先前挖出具俊曄過去和香港四大天王之一的黎明同框的畫面，迅速引起其他網友笑虧「彷彿看到黎明和他的保鏢。」

黎明與具俊曄目前各自擁有一片天，想不到2人過去曾在韓國同框上節目。（圖／翻攝自微博、具俊曄IG）

具俊曄與大S年輕時曾有轟轟烈烈的愛情，無奈當年卻在經紀公司壓力之下黯然分手，大S在2021年離婚後，具俊曄旋即連絡上大S，再度牽起了2人的情緣。

有網友先前挖出具俊曄曾和香港四大天王之一的黎明同框的影片，原來當年黎明紅到韓國，具俊曄作為韓流始祖組合「酷龍」，曾邀請黎明上節目。只見具俊曄年輕時上衣緊身完美勾勒肌肉線條，他請黎明以韓文自我介紹，黎明就以「安妞哈洗呦」向大家打招呼，不過隨後具俊曄講韓語，黎明講粵語，雙方有點雞同鴨講。

具俊曄年輕時上衣緊身完美勾勒肌肉線條，他請黎明以韓文自我介紹。（圖／翻攝自YouTube）

許多網友認為「當時顏值處於巔峰狀態的黎明，皮膚白皙，比膚色黝黑的具俊曄討喜」。（圖／翻攝自YouTube）

影片一出，不過網友都把焦點放在具俊曄與黎明顏值的對比上，許多網友表示「當時顏值處於巔峰狀態的黎明，皮膚白皙，比膚色黝黑的具俊曄討喜」、「黎明當年在韓國特別火，是很多韓國女生的男神呢」。有網友甚至幽默留言彷彿看到「黎明和他的保鏢」，或調侃具俊曄更像是「光頭的駕車教練」。不過也有網友狂讚具俊曄「原來大S老公具俊曄居然和黎明同台過！歐巴和黎明這身材氣質也太絕了！」、「怪不得大S喜歡他」。

