具備鬧鐘功能的提醒 App：「非記不可：絕不會錯過重要事件」

今天為大家分享一個阿達自己用 Android Studio 以 Vibe Coding 方式寫出來的 Android App：「非記不可：絕不會錯過重要事件」。這個 App 的想法大概在十幾年前就有了，不知道大家會不會覺得目前 Google 或蘋果日曆的記事功能雖然「有」但經常沒有起到提醒的作用？因為這些內建的日曆 App 在指定時間到的時候，通常只是在主畫面「叮」的一聲，如果手機不在身邊或沒注意的話，經常就會錯過約定的事情（起碼我蠻常這樣的）。所以我一直希望有一個有鬧鐘功能，能「反覆且明確提醒」我的 App，但這麼多年來一直沒有符合我需要的軟體，想找人開發可能要好幾萬都不一定搞得定。直到最近 Vibe Coding 在 AI 的加持下，程式開發終於不像以前門檻那麼高，前陣子突然想起這個自己想了多年的 App，就來嘗試看看，在失敗好幾次之後，最近用兩、三天的空檔終於完成了這個 App，並上架到 Play 市集，在這邊也為大家分享一下我個人的拙作。

非記不可：絕不會錯過重要事件

首先去 Play 市集搜尋「非記不可」並下載，目前只有 Android 版，如果反應好的話我再研究 iOS 版（因為申請 iOS 開發者還蠻貴的，而且 Android 才是我主力機），另外這個 App 不紀錄任何資料、也不上傳任何資料到雲端，所有記事內容都在手機本地端，大家可以放心服用：

下載 非記不可 請點我

下載後執行，會先要求幾個權限，主要的就是通知與鬧鐘權限，不同意這個 App 原則上也廢了。記得要允許這幾個權限：

接下來還有一個電池最佳化的設定，這個是避免有的機型會殺後台，Pixel 預設是開啟，其他品牌建議開啟「允許背景高耗電」（實際上這個 App 應該完全不耗電，就只是為了不會被凍結或清後台）：

接著就進入「非記不可」的主畫面，點右下角「+」可以新增記事。記事類型分為「文字」（打字輸入）、「語音」（錄音記事）與「塗鴉」三種，每種都可以搭配拍照或使用相簿裡的照片或截圖來加強記憶：

文字記事

以「文字記事」做例子，最上方的標題是記事的標題，看你要不要輸入都沒差，不設定的話預設會以存檔時間作為記事標題。如果你想要搭配照片或截圖來加強記憶，就直接拍照或選擇照片後確定。最後如果這則記事需要提醒的話就開啟「設定提醒時間」（不設定也沒差，主打一個爽就好）：

開啟後就可以設定日期與時間，這邊就自己設定，沒什麼好說的，最後指定時間點擊「OK」，最後記得：

設定完之後就可以點擊儲存，這樣在主畫面中就會出現該則記事，如果有搭配圖片也會有預覽：

之後不管你的手機是在休眠還是你在做任何事情，時間到都會跳出提醒全螢幕的通知，中間會有該記事的標題、內容與照片，點擊中間區域就可以直接閱讀。你也可以在鬧鐘提醒時點擊「我知道了」（系統默認你已經知道內容了，將不會再顯示記事內容，也不會再通知），如果當下正好在忙，也可以執行「稍後提醒」，十分鐘後該記事會再響一次：

語音記事

如果你跟我一樣懶得打字，也可以使用錄音的方式記事，第一次使用時會要求麥克風權限，選擇「使用應用程式時」即可：

使用時只要點一下就會開始錄音，講完話後再點一次就會結束錄音，一樣可以搭配照相或圖片使用當然也可以設定時間，存起來後在主畫面就可以看到該則語音記事：

跳通知時也會顯示語音記事，點擊後就可以聽錄音內容了：

塗鴉記事

塗鴉記事跟上面兩個記事一樣，只是多了可以手寫的功能，有時候我們只要寫幾個字自己看到就知道該做什麼事，所以我輸入框沒有設很大，有做選顏色與橡皮擦功能：

記事管理

最後是記事管理，在主畫面只要在某則記事上往左滑就會依照建立時間順序置頂（記事角落會有一個 PIN），往右滑就是刪除記事，邏輯很簡單（UPDATE：「設定」目前沒有功能，之前本來要做語系或記事管理，後來直接改為多國語言與左右滑動就沒弄，算是保留的項目）：

寫在最後

這個 App 主要是我作給自己用的，想說「也許」會有人也有一樣的需求，所以花了幾天時間好不容易上架 Play 市集，大概花了500～600元的 Gemini 3 Flash Token 輔助開發，如果大家在使用上有什麼問題或 BUG 可以在市集那邊留言告知，我有空與能力的話會去處理（Vibe Coding 其實最難的是抓蟲與修正，比寫程式麻煩多了）。這個應用完全免費，如果使用者夠多的話也許會研究上架 iOS 版，如果覺得不好用我更歡迎您開發一個比我想的完整的 APP，如果覺得好用的話也可以請我喝杯咖啡，想不到我也成為 App 開發者了🤣。