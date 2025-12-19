具名指控劉書彬「以貶低、折磨下屬為樂」 前助理：應離開立委職位

台北市 / 武廷融 綜合報導

國民黨立委陳玉珍日前提出助理費除罪化修法，引發爭議。而在國會助理發起連署呼籲撤回提案時，傳出民眾黨立委劉書彬逼助理撤簽，不過她則出面否認並指媒體應善盡求證義務。不過劉書彬前助理邱子安於昨(18)日發表長文，控訴劉書彬「以貶低、折磨、監視下屬為樂」，並訴求「劉書彬應該離開立法委員的職位」。

劉書彬前助理邱子安18日晚間發表長文，指控劉書彬「是一個目中無人、自我中心、不知感激，以貶低、折磨、監視下屬為樂趣的人」，舉凡管控司機行駛路線，不斷牢騷矯正開法，導致她的公務車愈來愈難派；要求下屬定期盆栽澆水，以求庇蔭順遂；調整下屬使用電腦螢幕的角度；檢討員工同使使用電腦與手機一起工作，就是偷懶就是偷懶，但並沒有提供該員工公用電腦。

廣告 廣告

邱子安指出，劉書彬要求女性員工在有生理的問題下，陪同作立委專屬的議場前排隊工作；質疑各類公文與議事文書在檔案櫃與雲端中的擺放位置……這些雞毛蒜皮屁大小事，劉書彬一沙一世界，一花一天堂，草木皆兵，望眼觸目所及，都是下屬的犯錯，導致她做不好立委工作。

邱子安自曝，決裂與離職的觸發點，是劉書彬再次以羞辱人的方式，要分派困難的工作，而他深知該案茲事體大，恐要「帶著鋼盔向前衝」，甚至連內部都會有壓力，不堪承受她羞辱事的言詞，因此當場失控自傷。邱子安也控訴，在他最後離職的一個月間，劉書彬又突發奇想，回想當初初登場質詢，曾有一度口誤將「奈米」講成「米」，在她苦思近四個月之後，竟是想出「因為當時媒體同仁沒有幫她做危機處理，發稿澄清，未來建立機制，就可以避免。」

邱子安痛批，在劉書彬的奇想世界中，每一禎的畫面，都是助理的過錯與責任。思路扭曲、難堪大用！他也在文章中多次訴求「劉書彬應該離開立法委員的職位」。邱子安表示「憑什麼同黨立委陳昭姿簽署承諾書、張啓楷在記者會正面遭嗆承受砲轟，試圖一點點表達與助理站在同一陣線的善意，劉書彬這個攪屎棍、老鼠屎，卻不用負任何責任？」

邱子安在文末寫下「我，是邱子安。我曾經擔任劉書彬女士公費助理一職，可以見證她就是一個以虐待、貶低、檢討下屬為樂趣的人，也沒有任何立法委員工作需要的能力。我訴求劉書彬應該離開立法委員的職位。」

原始連結







更多華視新聞報導

劉書彬質詢引用中共法條惹議 民眾黨：應以「中華民國利益」為優先考量

助理費除罪化引爭議！ 陳玉珍堅不撤案 工會擬立院抗議

國會助理連署反「助理費除罪化」！民進黨團聲援 民眾黨陳昭姿也簽字力挺

